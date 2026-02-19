x

Subintendente de la Policía fue asesinado en ataque del ELN en Cúcuta

El atentado en el anillo vial de Cúcuta, atribuido a alias Coki del ELN, cobró la vida del subintendente Sarmiento. Conozca el estado de los heridos y el plan de captura en curso.

    Luis Jesús Sarmiento Nardes murió en un ataque terrorista del ELN en Cúcuta, Norte de Santander. FOTO: Policía Nacional
El Colombiano
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

Un ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la noche del 18 de febrero provocó la muerte del subintendente de la Policía Luis Jesús Sarmiento Nardes y dejó herido al mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez.

El ataque se produjo en el anillo vial oriental de Cúcuta, en Norte de Santander. Varios hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra el vehículo en el que viajaban los dos uniformados y una mujer que transitaba por esa misma vía resultó lesionada al caer de la moto en la que se movilizaba.

Entérese: Capturados en Bucaramanga dos cabecillas vinculados al ELN: enviaban droga a EE. UU. y Europa

Alias Coki: el señalado responsable según la Policía Metropolitana

Al respecto, el comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Libardo Ojeda, se pronunció para lamentar lo sucedido e informar sobre el inicio de las investigaciones correspondientes a este caso.

“Hoy, 18 de febrero, fue asesinado el subintendente Luis Sarmiento en un ataque terrorista del grupo narcotraficante ELN, al mando de alias Coki. Vamos a trabajar hasta lograr la judicialización y captura de los responsables del asesinato de nuestro policía”, expresó el comandante Libardo Ojeda.

Le puede interesar: Gobierno amplió periodo de “gestores de paz” a cabecillas del ELN, a pesar de cero avances en negociación

El director de la Policía, general William Rincón, también condenó el ataque y envió un mensaje de solidaridad a las familias del subintendente fallecido.

“Rechazamos de manera contundente este acto violento que atenta contra la vida y la integridad de nuestros policías y de la comunidad. De inmediato, la Policía activó un plan de reacción con capacidades de inteligencia e investigación criminal para ubicar y capturar a los responsables”, afirmó.

El caso por el momento es materia de investigación por parte de las autoridades a fin de esclarecer lo ocurrido y dar paso a la respectiva captura y judicialización de los implicados.

Siga leyendo: Camilo Torres: la identificación del cura y exguerrillero del ELN estaría en ADN de su madre

