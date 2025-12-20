“Nuestro caso consiste en una especie de tentativa de mermelada”: abogado del exministro Bonilla

Ricardo Bonilla empezó a llorar cuando escuchó que debía ir a la cárcel, como medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso en su contra por el escándalo de la UNGRD. El economista de 76 años, quien sufre de isquemia —según dijo en la legalización de captura— y estuvo en una UCI hace algunas semanas, se tapó el rostro y apenas volteó a mirar a su abogado, el penalista Mauricio Pava, intentando buscar respuestas y apoyo.
El exministro de Hacienda pasó las dos últimas noches en el búnker de la Fiscalía y la medida también cobija al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ambos son acusados por la Fiscalía de liderar un “entramado criminal” para hacer aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado Pava —quien también fue defensor del presidente Gustavo Petro— dice por qué, según él, Bonilla es inocente, aclara algunos puntos que quedaron en el aire en la audiencia y explica qué sigue.