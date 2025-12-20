“Nuestro caso consiste en una especie de tentativa de mermelada”: abogado del exministro Bonilla

Ricardo Bonilla empezó a llorar cuando escuchó que debía ir a la cárcel, como medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso en su contra por el escándalo de la UNGRD. El economista de 76 años, quien sufre de isquemia —según dijo en la legalización de captura— y estuvo en una UCI hace algunas semanas, se tapó el rostro y apenas volteó a mirar a su abogado, el penalista Mauricio Pava, intentando buscar respuestas y apoyo. El exministro de Hacienda pasó las dos últimas noches en el búnker de la Fiscalía y la medida también cobija al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ambos son acusados por la Fiscalía de liderar un “entramado criminal” para hacer aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso. En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado Pava —quien también fue defensor del presidente Gustavo Petro— dice por qué, según él, Bonilla es inocente, aclara algunos puntos que quedaron en el aire en la audiencia y explica qué sigue.

¿Por qué ha repetido que esta no es una pena anticipada si el Tribunal fue contundente en argumentar su decisión?

“Lo dice la ley, la Constitución y el derecho convencional. Una medida de aseguramiento tiene como propósito evitar la fuga, evitar que obstruyan a la justicia, evitar que continúen delinquiendo. Ese es el propósito legal y constitucional. La pena se produce en una sentencia porque de lo contrario afectarían la presunción de inocencia. El profesor Ricardo Bonilla se presume inocente y hay que tratarlo en esa condición como a cualquier otro ciudadano. Nosotros todo este año hemos visto debates de procesos penales y en todos los sentidos hay que tratarlos a todos, mientras no haya sentencia en firme, como un inocente y así debe establecerse por la jurisdicción. Nuestros desacuerdos, que fueron hechos explícitos, los tramitamos con los recursos, porque claro, nosotros tenemos un respeto profundo por la magistratura y el poder judicial”.

¿Es normal que el Tribunal haya impuesto una medida más severa que la Fiscalía que pidió casa por cárcel? ¿Qué escenario esperaban?

“La Fiscalía y la Procuraduría pidieron prisión domiciliaria. Hay un espacio de interpretación que asumió la magistrada. Nosotros estamos en desacuerdo jurídicamente y por eso presentamos, con todo el respeto y el rigor, los recursos correspondientes. Quiero destacar que el profesor Bonilla ha honrado su palabra desde aquel 9 de diciembre (de 2024) que dijo que se retiraba del Ministerio de Hacienda porque quería defenderse como un ciudadano más, que su cargo no interfiriera con ninguna otra condición y que iba a encarar la justicia, la iba a asumir con decoro y con dignidad; se ha presentado siempre y ustedes lo vieron presente ante sus jueces y es claro que incluso él llega antes de esa audiencia con la posibilidad de ser detenido y no obstante, se hizo presente como el hombre digno que es”.

Antes de hablar del proceso, le quiero preguntar: ¿qué le dijo el exministro Bonilla cuando el Tribunal definió que debía ir a la cárcel y pasar la noche en el búnker de la Fiscalía?

“Yo llevo 30 años de ejercicio profesional y no dejo de sorprenderme cada día y me sorprendí por la entereza del profesor Bonilla que dijo ‘yo estoy cumpliendo mi promesa, la seguiré cumpliendo, de enfrentar la justicia con decoro, con decencia y con dignidad. He sido un hombre decente y nada me va a quitar eso’. Lo vi sosegado, lo vi amable y educado como es. Es lo que le puedo decir”.

Bueno, pero es que antes de la decisión de esta semana, la Fiscalía expuso cómo presuntamente Bonilla y el exministro Luis Fernando Velasco lideraron un “entramado criminal” para el saqueo de la UNGRD con el objetivo de aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso. Con una acusación de ese calibre, ¿cómo va a defender a su cliente?

“Le dije a la magistrada la semana pasada que todo lo que se ha discutido mediáticamente en el ejercicio de la libertad de opinión y expresión queda fuera del tribunal. En el momento que nos sentamos en el tribunal solo queda un ciudadano con sus derechos y la presunción de inocencia que lo acompaña. En los procesos se manejan hipótesis. La Fiscalía presenta una hipótesis, la defensa presenta otra y en este proceso jurídico, pues se resuelve finalmente en una sentencia lo que corresponde. Voy a decir algo que puede ser una expresión no muy muy propia, tal vez prosaica, pero tengamos en cuenta que en el caso el profesor Bonilla no se trata del jefe temático uno, donde se hablan de los carrotanques de La Guajira, de los niños que se quedaron sin agua, cuyos recursos se los apropió el binomio ‘Oldmeyer’ (Olmedo López y Sneyder Pinilla) y traficaron con dineros y recursos para beneficio propio. Ni se trata el eje temático dos donde hablan de unos maletines con dinero, que está siendo discutido en la justicia. Nada de eso tiene que ver con el profesor Bonilla. Nuestro caso consiste en una especie de tentativa de mermelada. Y esa especie o expresión que uso y que puede ser inapropiada, pero creo que es bien explicativa, es lo que para la el ángulo de la Fiscalía constituye una conducta delictiva de cohecho, de favorecer la gobernabilidad con beneficios en proyectos regionales para los congresistas. En criterio de la defensa, pues es una discusión jurídica de otro calibre donde nosotros hemos dicho que esa discusión puede ser propia en materia de ética pública, que hay discusiones de tipo disciplinario, que puede haber una discusión en materia de reciprocidad funcional, y eso es lo que hay que definir después ante la Corte. Todo lo que pasó en La Guajira, todo lo que pasó posteriormente, contagia esta discusión que le estoy planteando, pero es claro que el profesor Bonilla nada tiene que ver con la corrupción aceptada en la UNGRD”.

A ver, vamos por partes. ¿Por qué el Tribunal dice entonces que ustedes como defensa tomaron fragmentos sin contexto de la declaración de María Alejandra Benavides? Quien es, precisamente, la testigo estrella contra Bonilla.

“Los defensores, y yo se lo advertí a la magistrada y le entregué la declaración completa y le dije ‘mire, aquí está la declaración completa. Revísela toda, que yo voy a extraer lo que a mí me parece más importante’ y eso fue lo que planteé, pero eso no es nada, digamos, extraño, distinto a que cada parte toma los elementos que le parecen relevantes para su alegato. Lo otro es parte de la dialéctica judicial. La magistrada también dijo ‘yo no voy a profundizar en el debate probatorio porque creo que este no es el escenario, sino un escenario más adelante’”.

¿Por qué entonces Benavides, quien ha expuesto varias pruebas en su declaración, dice que el exministro Bonilla la engañó?

“La lectura que he dado de esa declaración, que todos vieron, es diferente. Las sensaciones que ella haya tenido están explicadas en la declaración y la voy a seguir discutiendo en los tribunales”.

¿Qué sigue en el proceso entonces? ¿Van a apelar la decisión de la medida de aseguramiento argumentando la edad del exministro y su estado de salud?

“Está apelada la medida de aseguramiento. De hecho, esos recursos todavía no han sido resueltos. Creemos que nuestra responsabilidad como abogados y nuestro lenguaje debe ser de mucho respeto a la Fiscalía y de respeto a la administración de justicia. Para nosotros los litigantes, la presunción de inocencia es tan importante como para ustedes la libertad de expresión y yo creo que en este caso debemos ponernos de acuerdo en la defensa de principios como la presunción de inocencia, tramitar las diferencias en el marco del poder judicial con tranquilidad y sin estridencias es nuestro aporte y el de ustedes y el de todos, construir verdadera democracia. Así lo vemos nosotros y por eso nuestra conversación es tranquila y firme y los desacuerdos los tramitamos en el ejercicio de defensa de los recursos”.

¿Usted ha hablado con el presidente Petro sobre este caso o con alguien cercano a la Casa de Nariño?