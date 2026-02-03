Lo que no se vio de la “fantástica” reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

En la sala del emblemático Salón Oval en Washington D.C., el presidente Donald Trump miró a los ojos a su homólogo Gustavo Petro y le preguntó si tuvo miedo de que Estados Unidos lo capturara igual que al dictador Nicolás Maduro, como sucedió hace poco más de un mes. La pregunta dejó a todos los asistentes en silencio y luego sacó sonrisas, como esas bromas que encajan luego de unos segundos. “Me preguntó si me había asustado y qué pensaba de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema”, dijo luego Petro.
Este martes, tras una reunión que duró dos horas, ambos mandatarios pasaron de una “guerra” que amenazaba con romper la histórica relación diplomática, política y económica con los gringos, a una especie de luna de miel en el ocaso del mandato del petrismo.
El encuentro fue anunciado luego de que Petro conversó con Trump durante casi una hora por teléfono a principios de enero cuando el gobierno colombiano difundió la teoría de que el líder de la izquierda colombiana podría correr la misma suerte que Maduro; un escenario improbable porque Petro no tiene ni el 5% de acusaciones que tenía el dictador venezolano.