Petro pidió a Trump desclasificar archivos del crimen de Gaitán y el Palacio de Justicia; revelamos un documento del FBI

El presidente Gustavo Petro reveló que durante su encuentro con Donald Trump le solicitó la desclasificación de archivos secretos de inteligencia de Estados Unidos relacionados con dos episodios de la violencia en Colombia: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948, y la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Según el mandatario, se trata de hechos que no están vinculados con la coyuntura actual, pero que siguen siendo claves para la memoria histórica del país. Petro, en rueda de prensa, contó que Trump le preguntó directamente si creía que Estados Unidos tenía algún grado de responsabilidad en esos acontecimientos.