Jhon Fredy Núñez, el nuevo congresista investigado por la Corte Suprema por caso UNGRD

La tensión en el Legislativo sigue creciendo gracias a que Misael Rodríguez, magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia del caso del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le ha dado celeridad y mano dura al proceso a su cargo. Tras la captura de Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (representante de curules de paz), la Corte anunció que otro congresista será investigado: se trata de John Fredy Núñez, quien también ocupa una curul de paz.
