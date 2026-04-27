Yolombó en alerta por posible filtración en la represa

A través de un comunicado oficial publicado este lunes 27 de abril, la Alcaldía de Yolombó emitió una alerta preventiva sobre una posible filtración en la estructura de la represa del sector Puente Pavas, Subasta.

De acuerdo con la administración municipal, esto, además de afectar la estabilidad de la obra en cuestión, podría derivar en otros riesgos aguas abajo caso tal que la estructura falle, como crecientes súbitas o inundaciones.

Lea más: ¿Por qué el mar de Turbo, en el Urabá, está teñido de verde?

Por ende, se le sugirió a la comunidad no transitar o quedarse por mucho tiempo en zonas aledañas al cauce de la represa, estar atentos a los cambios de nivel o color del agua, seguir las indicaciones de los organismos de socorro y sobre todo, reportar cualquier novedad a la alcaldía a través de sus canales oficiales.

A la par, personal encargado realiza monitoreo de manera constante en la represa con el fin de prevenir cualquier emergencia que comprometa la seguridad de los habitantes de Yolombó.