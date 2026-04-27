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Yolombó en alerta por posible filtración en la represa

La represa está en el sector Puente Pavas, Subasta. La administración municipal entregó una serie de sugerencias a la comunidad ante posibles crecientes súbitas o deslizamientos.

  • Plano panorámico de la represa ubicada en el sector Puente Pavas, Subasta. Imagen tomada de redes sociales.
    Plano panorámico de la represa ubicada en el sector Puente Pavas, Subasta. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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A través de un comunicado oficial publicado este lunes 27 de abril, la Alcaldía de Yolombó emitió una alerta preventiva sobre una posible filtración en la estructura de la represa del sector Puente Pavas, Subasta.

De acuerdo con la administración municipal, esto, además de afectar la estabilidad de la obra en cuestión, podría derivar en otros riesgos aguas abajo caso tal que la estructura falle, como crecientes súbitas o inundaciones.

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Por ende, se le sugirió a la comunidad no transitar o quedarse por mucho tiempo en zonas aledañas al cauce de la represa, estar atentos a los cambios de nivel o color del agua, seguir las indicaciones de los organismos de socorro y sobre todo, reportar cualquier novedad a la alcaldía a través de sus canales oficiales.

A la par, personal encargado realiza monitoreo de manera constante en la represa con el fin de prevenir cualquier emergencia que comprometa la seguridad de los habitantes de Yolombó.

Emergencias por lluvias en Yolombó

Las intensas lluvias registradas este fin de semana en el Nordeste antioqueño afectaron las vías del municipio de Yolombó, causando graves afectaciones a la movilidad y la conectividad de varias veredas.

Uno de los puntos más críticos es el puente El Atajo, cuya estructura resultó seriamente comprometida tras la creciente del río que por allí cruza. La situación provocó daños en uno de los extremos del puente lo que causó un colapso parcial.

Este daño en la estructura clave para la movilidad de la zona, hizo que 11 veredas de Yolombó quedaran incomunicadas. Entre las afectadas están El Atajo, Las Margaritas, Barro Blanco, Las Frías, entre otras.

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El alcalde de Yolombó, Amador Pérez Palacio, se desplazó con su equipo hasta el lugar de la emergencia para evaluar la magnitud de los daños y coordinar las acciones necesarias para su reparación.

Según informó, ya se están gestionando las labores de intervención que comenzarán a inicios de esta semana, con las que se busca recuperar la estructura afectada y restablecer el paso vehicular en el menor tiempo posible.

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