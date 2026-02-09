“Tramposas”: Juvinao acusa a candidatas del Pacto Histórico de doble militancia, ¿qué dijeron?

La representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao acusó a María Fernanda Carrascal y a María del Mar Pizarro, congresistas del Pacto Histórico, de doble militancia. Según Juvinao, estarían violando el artículo 107 de la Constitución Política: “debían escribirse en la lista de la Colombia Humana, partido desde el cual ostentan hoy su curul y desde el cual compitieron en la consulta de octubre/25”. El debate llega tras una semana convulsa para el Pacto Histórico, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbó la participación de Iván Cepeda en la consulta del “Frente por la vida” en marzo y las listas a Cámara en algunos departamentos. Esto último llevó a que las tuvieran que inscribir otra vez.

La parlamentaria afirmó que “las van a demandar y el Consejo de Estado les quitará la curul, como pasó con Roy y varios más. En ese momento espero que no se victimicen y reconozcan que simplemente actuaron por fuera de la ley, pretendiendo estar por encima de ella. Y que estaban advertidas”. Finalmente, dijo que “en un año quedará claro que nadie las sacó del Congreso”, sino que “se sacaron ellas solas”.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 107 establece que “quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral”. Juvinao también utiliza el siguiente parágrafo transitorio como argumento: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”. Es decir, lo que plantea la parlamentaria verde es que, como Pizarro y Carrascal habrían realizado su inscripción por la Colombia Humana, no por el Pacto Histórico -que ha pasado por diferentes procesos de reorganización- entonces incurrirían en doble militancia.

La respuesta de Carrascal

María Fernanda Carrascal le respondió a Juvinao con indignación: “me encanta no solo la mezquindad y la envidia que salen a flote en momentos como estos, sino la ligereza para ‘argumentar’ algo sin conocer de antemano el sustento a la acción que emprendimos”, aseguró. Lea también: “Sin Cepeda no hay consulta”: Plana mayor del petrismo se desmarca de Roy Barreras y le pide unirse al candidato “Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha proferido un pronunciamiento al respecto y tú ya pontificando alineada a la derecha, obviamente”, escribió la representante a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Análisis: sí hay doble militancia, dice experta

Según Ximena Echavarría, abogada experta en derecho electoral, sí existe doble militancia en este caso. Como contexto, la abogada explica que la decisión del CNE de revocar la inscripción de la lista del Pacto Histórico en Bogotá la semana pasada se dio porque, si bien estaban aplicando la cuota de género para componer la lista, eso estaría ignorando los resultados de la consulta de octubre. Esto, expone Echavarría, implicaría que tanto Carrascal, como Pizarro como Laura Daniela Beltrán no estaban ocupando los lugares de la lista que por votación eran los que les correspondían. Según el CNE, no se estaba dando aplicación a las acciones afirmativas para garantizar la participación política de la mujer. Ahora bien, la abogada dice que en un segundo momento se incumple el artículo 262 de la Constitución: “ellos hacen una coalición, Colombia Humana y Pacto Histórico, superando el 15% del que habla ese artículo. Recomponen la lista y dicen que Colombia Humana no avalará candidatos, sino que todos los avalará el Pacto. En esa recomposición vemos a Pizarro y a Carrascal, que actualmente son congresistas por la Colombia Humana”.