“Sin Cepeda no hay consulta”: Plana mayor del petrismo se desmarca de Roy Barreras y le pide unirse al candidato

La plana mayor del petrismo rompió con Roy Barreras. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar por fuera a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo generó que gran parte del progresismo cerrara filas alrededor de su candidatura. Y, en paralelo, desató una ola de rechazo y críticas contra el exembajador, quien –echando mano de su sagacidad política– insiste en capitalizar la crisis y promover la consulta de izquierda, aun con la ausencia de su máximo referente.

“No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, argumentó este jueves Barreras en diálogo con la emisora Blu Radio, ratificando que inscribirá la denominada consulta del “Frente por la Vida” y reiterando que buscará sumar a figuras que “han mostrado su interés”. Puede leer: CNE también revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá en la que aparecen Mafe Carrascal y ‘Lalis’ La pretensión salta a la vista: aunque no registra ni el 1 % de intención de voto (0,7 % según una reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica), Barreras podría ser el gran ganador en el mecanismo y anotarse un golpe en materia de visibilidad e impacto con miras a consolidar su candidatura.

“Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta con nuevos protagonistas”, dijo el curtido dirigente, quien invitó a participar a personajes como el exministro Luis Gilberto Murillo. “Inscribámonos este jueves”, agregó el dirigente, quien recientemente sumó a su equipo de asesores a cuestionados personajes como el catalán Xavier Vendrell, el español Antonio Solá y los argentinos Marco Cartolano y Ángel Beccassino. Con todo, la intención de seguir adelante en la consulta sigue generando recelo y desconfianza en las huestes del petrismo. “Si a Roy, realmente, le interesa el cambio, debería cancelar la consulta y unirse a Iván Cepeda para ir juntos a primera vuelta, esto si le interesa el proceso de cambio. Si solo juega para sí mismo, seguramente se mantendrá en la consulta y dividirá las fuerzas”, reclamó la exministra de Ambiente, Susana Muhamad.

“El candidato que desde octubre puntea en las encuestas –no del progresismo, sino de toda la elección– es Iván Cepeda. En la mayoría de las encuestas, Roy no alcanza ni el 1 % y ahora propone que hagamos una consulta alrededor de él descartando el candidato que va de primero. ¿Cuál es la lógica política?”, agregó Muhamad, dejando entrever que el exembajador estaría pescando “en río revuelto”.

A su turno, sin hacer una mención directa y reclamando por quienes “soterradamente ayudaron a orquestar” la salida de Cepeda, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ratificó que “sin Iván Cepeda no hay consulta”. “Los que soterradamente ayudaron a orquestar su salida, no pueden recibir nuestros votos. Que se queden con su 1%. Tampoco caigamos en la trampa de que el ganador de una consulta sin votos sea la fórmula vicepresidencial. Es lo que buscan”, alertó.

Adicionalmente, el senador Wilson Arias le habló de frente a Barreras y sostuvo que su propuesta de recomponer la consulta excluyendo a Iván Cepeda, debilita y divide al progresismo. “El ganador de esa hipotética consulta tendría que ir hasta la primera vuelta y, de otro lado, porque el candidato con mayores posibilidades de llevarnos ciertamente a la victoria en la primera vuelta es el compañero Iván Cepeda. La propuesta es que adhieran política, programática y electoralmente al candidato Iván Cepeda”, indicó.