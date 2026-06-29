“¡Usted a mí me respeta!”: el fuerte cruce entre Cecilia López y MinAgricultura por cifras de tierras entregadas

Cuando el país espera atento el empalme entre los gobiernos de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella, en redes sociales se está dando una discusión paralela. Un intercambio de cifras, pero no en los mejores términos. El centro del debate son las hectáreas de tierra entregadas a campesinos que reporta el Gobierno. Para la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, los números están inflados. La actual ministra, Martha Carvajalino, salió a responderle y la discusión no ha dejado de escalar.

Las críticas de López a la gestión del Gobierno, del que fue parte al inicio de la administración de Gustavo Petro, no son nuevas. Sin embargo, fueron sus recientes declaraciones sobre las cifras reportadas por esa cartera las que desataron la reacción de la actual ministra.

Todo comenzó luego de que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, publicara un balance en el que reportó 142.589 hectáreas definitivas entregadas, de las cuales 87.602 ya están registradas ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) y otras 54.018 siguen pendientes de ese trámite.

De inmediato vino la reacción de la exministra, quien cuestionó esas cifras y aseguró que solo las tierras con registro pueden contarse como entregadas de manera definitiva. Para ella, mezclar procesos en trámite con adjudicaciones consolidadas termina inflando los números y generando incertidumbre para los campesinos. “Gestionar no es entregar”, dijo.

“Me perdonan, pero aquí están las consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras. Solo 87,000 hectáreas se entregaron con registro en las Orip; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió”, escribió en su cuenta de X, agregando que “las tierras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos”.

“Aquí pongo lo que reconoce la ministra Carvajalino; jamás fueron ni 300 mil ni 700 mil. Gestionar no es entregar. Con humildad les recuerdo: se los dije hace rato”, resaltó.