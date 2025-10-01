Centro Democrático interpondrá acción popular contra Petro tras expulsar a delegación diplomática de Israel

El partido Centro Democrático anunció este miércoles 1 de octubre que interpondrá una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro luego de tomar la decisión de expulsar del país a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.
El partido político aseguró que esta acción jurídica tiene como único objetivo proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados a raíz de esta decisión que “amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”.
