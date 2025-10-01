Petro anunció la expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia tras interceptación de barcos que iban para Gaza

Israel, a través de su armada, interceptó este miércoles una flotilla de 40 barcos que llevaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Estaban a pocas millas náuticas de distancia y fueron obligados a cambiar de rumbo. Según información de última hora, en uno de los barcos iban dos colombianas, identificados como Manuela Bedoya y Luna Barreto.



Las embarcaciones hacen parte de la “Global Summid Flotilla”, quienes publicaron un comunicado de prensa denunciando que “nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”, señalaron convocando a las calles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó el hecho diciendo que “varios barcos de la flotilla (...) fueron detenidos con total seguridad y sus pasajeros están siendo transferidos a un puerto israelí”, indicó el ministerio en X.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, agregó la Cancillería, que incluyó en la publicación un breve video de la activista sueca Greta Thunberg, rodeada de hombres armados.

