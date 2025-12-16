Centro Democrático reveló la ficha técnica de sus encuestas: así le ganó Paloma Valencia a Cabal y Holguín

El Centro Democrático reveló los resultados de las encuestas que dejaron como su candidata a las elecciones presidenciales del 2026 a la senadora Paloma Valencia, quien se impuso sobre las otras congresistas María Fernanda Cabal y Paola Holguín.
A través de un comunicado, el partido cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dio los detalles de las fichas técnicas de los dos sondeos realizados a través de dos firmas extranjeras.
