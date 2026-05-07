“La declaración de una Constituyente es una declaración de guerra”: Fajardo, junto a Paloma y Claudia, alertan por plan de Petro

A solo tres semanas de la primera vuelta presidencial, EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio traen un debate presidencial entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron invitados, pero no aceptaron.

Durante el debate fueron cuestionados sobre cómo sería su modelo de Estado, un tema que en las últimas semanas se ha vuelto relevante tras anuncios reiterados por parte del presidente Gustavo Petro de realizar una Constituyente.

Al respecto de la realización de una eventual Asamblea Constituyente de Petro manifestaron: “vamos a proteger la Constitución de 1991”.