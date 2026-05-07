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“La declaración de una Constituyente es una declaración de guerra”: Fajardo, junto a Paloma y Claudia, alertan por plan de Petro

Durante el debate organizado en alianza con EL COLOMBIANO y Teleantioquia, los candidatos presidenciales dejaron clara su posición ante una eventual Asamblea Constituyente incentivada por el gobierno Petro.

  • Los candidatos hablaron de su postura frente a una Asamblea Constituyente. FOTO: Julio Cesar Herrera.
    Los candidatos hablaron de su postura frente a una Asamblea Constituyente. FOTO: Julio Cesar Herrera.
Andrea Lara
Andrea Lara
07 de mayo de 2026
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A solo tres semanas de la primera vuelta presidencial, EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio traen un debate presidencial entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron invitados, pero no aceptaron.

Durante el debate fueron cuestionados sobre cómo sería su modelo de Estado, un tema que en las últimas semanas se ha vuelto relevante tras anuncios reiterados por parte del presidente Gustavo Petro de realizar una Constituyente.

Al respecto de la realización de una eventual Asamblea Constituyente de Petro manifestaron: “vamos a proteger la Constitución de 1991”.

Sobre si apoyarían o no dicho movimiento, Claudia López dijo que “claramente no convocaría” a una Constituyente y que “lo que quiere Petro es meter el articulito de la reelección”.

La candidata Paloma Valencia, por su parte, afirmó que “la Constitución del 91 es suficientemente buena y tiene suficiente espacio para que la desarrollemos (...) me preocupa mucho la continuidad del gobierno Petro con mayorías en las cortes, el Banco de la República y los entes de control. Si yo soy presidente, vamos a proteger la Constitución de 1991”.

Siga aquí: Paloma, Claudia y Fajardo discuten lo que hay que hacer para mejorar el sistema de salud: “primero, sacar a Quintero como superintendente”

Siguiendo esta misma línea, Sergio Fajardo expresó: “la declaración de una Constituyente es una declaración de guerra”, y complementó: “El presidente nos pondría en un terreno en el que él es un maestro” y lo llamó “autócrata”.

Durante la transmisión en vivo, los candidatos discutirán algunos de los temas más sensibles y determinantes para el futuro inmediato de Colombia: la seguridad, la economía, la salud, el empleo, la educación y la gobernabilidad.

Este será un escenario decisivo para contrastar ideas, evaluar liderazgos y entender cuáles son las apuestas de cada aspirante de cara a las elecciones presidenciales.

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