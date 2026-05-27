Video | Ataques de pánico, gritos, lágrimas y rezos: avión no logró aterrizar en el aeropuerto de Pasto

Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un vuelo procedente de Bogotá con destino al Aeropuerto Antonio Nariño (Pasto), cuando el avión no logró aterrizar debido a las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con la información preliminar, el vuelo AV9401 de Avianca había salido el 26 de mayo para cubrir la ruta Bogotá–Pasto. Sin embargo, al aproximarse al aeropuerto comenzó a presentar problemas de estabilización debido al mal clima, lo que dificultó su correcto aterrizaje.

Lea también: Tensión en Caracas: sobrevuelo de aeronaves de guerra de EE. UU. sorprendió a los venezolanos

Los videos que circulan en redes sociales muestran el susto de los pasajeros tras dos intentos fallidos. En el material audiovisual se escuchan los gritos y el llanto de una mujer ante la situación a la que se estaban enfrentando. Esto mientras un hombre intentaba consolarla para evitar que entrara en crisis.