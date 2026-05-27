Tome nota: guía práctica para no caer en noticias falsas en estas elecciones

A pocos días de que el país acuda a las urnas para la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo, las redes sociales y los servicios de mensajería como WhatsApp se han convertido en un terreno minado de contenido dudoso. En esta recta final, el volumen de información no verificada se multiplica de forma exponencial. No es casualidad: son piezas diseñadas milimétricamente para confundir, sembrar desconfianza en las instituciones y alterar la percepción del electorado. EL COLOMBIANO habló con Ana María Saavedra, periodista y exdirectora de Colombiacheck, medio especializado en investigar temas sobre desinformación. Lea también: Presidencia dice que la cuenta de Petro es “personal”, pero desde ella gobierna y casa peleas internacionales Saavedra...