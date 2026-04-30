Festival Vallenato 2026: programación y lugares imperdibles en Valledupar

La programación musical del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, en su edición 59, concentra sus principales conciertos los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en el Parque de la Leyenda Vallenata, con desarrollo simultáneo de concursos tradicionales y conciertos. El jueves 30 de abril, desde las 8:00 a. m., avanzan en La Pedregosa las semifinales de acordeón infantil, juvenil y acordeonera menor, etapas clave para definir finalistas en estas categorías. En la noche, la programación musical en el parque principal incluye a Danny Ocean, Peter Manjarrés, Iván Villazón y Aria Vega. La noche la encabezan Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, quienes lideran uno de los espectáculos centrales del festival. Para el viernes 1 de mayo, el festival desarrolla durante el día las finales de piquería mayor y acordeonera mayor, competencias que hacen parte del núcleo tradicional del evento. En la noche, el Parque de la Leyenda Vallenata recibe nuevamente a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, junto con la Guayacán Orquesta, que aporta el componente salsero y Jean Carlos Centeno. Entérese: “Este es el proyecto más ambicioso de mi carrera”: Gusi presenta Vallenato Social Club con 12 colaboraciones

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El sábado 2 de mayo se realizan en el día las semifinales de acordeón profesional y de canción vallenata inédita. En la noche se lleva a cabo la final de estas categorías y la coronación del Rey Vallenato 2026 en el Parque de la Leyenda Vallenata. El cierre musical está programado con presentaciones de J Balvin, Binomio de Oro, Churo Díaz y Elder Dayán Díaz.

Los mejores planes para disfrutar del Festival Vallenato y los sitios imperdibles para visitar en Valledupar

Y para quienes están en Valledupar disfrutando del Festival de la Leyenda Vallenata, estos son planes que pueden complementar la agenda musical con recorridos culturales y turísticos dentro de la ciudad. El centro histórico de Valledupar es uno de los recorridos más recomendados durante el festival. Su arquitectura colonial bien conservada permite caminar entre calles coloridas, iglesias tradicionales como Nuestra Señora del Rosario, y espacios emblemáticos como la Plaza Alfonso López, donde se concentran actividades culturales y encuentros musicales paralelos al festival. En la zona también se encuentran parques urbanos y el tradicional Centro Artesanal Calle Grande, punto clave para adquirir artesanías locales y conocer el trabajo de artistas de la región.

El Callejón de la Purrututú, ubicado en el barrio Cañahuate, es uno de los espacios más representativos de la memoria tradicional vallenata. Este callejón conserva construcciones antiguas en adobe y mantiene viva una historia popular ligada a una mujer conocida como “La Purrututú”. Su visita permite entender la vida cotidiana de la ciudad en décadas pasadas y ofrece una experiencia distinta a la de los escenarios masivos del festival.

Otro punto destacado es el Mirador Santo Ecce Homo, ubicado en el cerro Las Antenas. Desde este lugar, a unos 35 metros de altura, se obtiene una vista panorámica de la ciudad, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Es un plan recomendado en horas de la mañana o al atardecer, especialmente durante el festival, cuando la ciudad registra mayor movimiento turístico.

La Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada en el centro histórico de Valledupar, es el templo más antiguo y tradicional de la ciudad, y un referente clave del centro urbano. En su interior alberga una valiosa talla en madera del Santo Ecce Homo, considerada una de las piezas religiosas más importantes del patrimonio local. Por su parte, la Catedral del Santo Ecce Homo, de construcción moderna, fue consagrada en agosto de 2019 y es reconocida como la catedral más grande de Colombia. Se ha consolidado como el principal centro de devoción al patrono de la ciudad y uno de los espacios religiosos más representativos del Cesar.

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Para quienes buscan profundizar en la cultura vallenata, Valledupar cuenta con varios espacios culturales. Entre ellos se destacan el Museo del Acordeón, creado por el músico Beto Murgas, que explica la evolución del instrumento insignia del género; la Casa de la Cultura, con exposiciones y eventos artísticos; y el Centro de Memoria El Cuartico, que recrea la vida tradicional de la región mediante técnicas constructivas como el bahareque. Estos espacios complementan la experiencia del festival desde una perspectiva histórica y patrimonial.

También, el entorno del Parque de la Leyenda Vallenata y el Parque de la Provincia es otro de los puntos clave durante estos días. Mientras el primero concentra los conciertos y eventos principales del festival, el segundo funciona como zona de encuentro con oferta gastronómica y ambiente permanente. En la glorieta cercana se encuentra el monumento a la Pilonera Mayor, dedicado a Consuelo Araujo Noguera, figura fundamental en la creación del festival. Le puede interesar: Los Chiches Vallenatos regresan con música nueva tras 25 años