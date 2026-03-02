EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa

Entre los 20 agentes que rodearon la camioneta de “Medio Labio” en aquella fría noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, había un par diferentes a los demás. Cubrían el rostro con pasamontañas, su acento no era de estas tierras y los emblemas del uniforme distaban de los de la Policía colombiana. Guardia Civil – UCO, decían sus chalecos. Mientras uno tomaba fotos, el otro esperó a que los colombianos le leyeran sus derechos, lo tomó del brazo izquierdo y lo metió a la camioneta oficial. En ese momento Jhon Henry González Herrera supo que su arresto había sido coordinado desde Europa. Los agentes misteriosos eran de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una institución castrense de España, para la cual su detención era una prioridad. ¿Por qué? EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo al expediente de una investigación de alcance transnacional que reveló el entramado de las rutas de narcotráfico y lavado de activos del Clan del Golfo entre Colombia y el Viejo Continente. El origen de la historia es digno de una película de espías.

En este chat, la banda se queja por el uso de redes sociales de la esposa de “Black Jack”. FOTO cortesía

Entre 2019 y 2021, el emirato de Dubai se convirtió en un paraíso para el crimen organizado transnacional. Las mafias más prominentes se radicaron allá posando de inversionistas y turistas, aprovechando que la economía de ese lugar está interconectada con los principales centros financieros a nivel global. Fundaron empresas de tecnología y telecomunicaciones, e invirtieron dinero en aplicaciones de mensajería como Sky ECC, cuya criptografía de grado militar era imposible de interceptar y contaba con un sistema de emergencia que borraba mensajes a distancia. Europol e Interpol se dieron cuenta de que los narcos estaban operando sus negocios de tráfico y lavado con la aplicación, y hackearon sus servidores en Francia. De 2021 a 2022 recaudaron mil millones de mensajes, lo que produjo interdicciones y operativos contra múltiples carteles en Europa y Estados Unidos.

Chat en el que la red habla del porcentaje a pagar al Clan del Golfo.

Dado el gran volumen de información, el análisis de los datos ha sido lento y no ha estado exento de polémicas judiciales, por la manera en que se accedió a los servidores de Sky ECC, sin que mediara la orden de un juez. Sin embargo, en 2023 los europeos compartieron con las autoridades de España y Colombia un paquete con 80 “nicknames” de supuestos narcos que, según sus mensajes, participaban en una compleja red de cocaína. En las conversaciones era evidente que coordinaban cargamentos de drogas que salían en contenedores de frutas desde los puertos de Urabá, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Barranquilla y Guayaquil (Ecuador), con puntos de acopio y destino en los terminales marítimos de Bélgica, Países Bajos y el Mediterráneo (España, Francia y Marruecos). Luego lavaban las ganancias en empresas fachada en Colombia y Centroamérica. De esos 80 “nicknames”, al parecer asociados a narcos invisibles, han sido identificados ocho colombianos. El primer golpe lo dieron la Guardia Civil y la Policía de nuestro país en octubre de 2025. En Zaragoza, Madrid e Ibiza fueron capturados los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones (con los nicknames “Black Jack” y “Nautilus”) y Carlos Zuluaga Lema (“Tourbillón”); en Medellín y Pereira arrestaron a sus supuestos socios para el blanqueo de capitales, la contadora Brenda Pineda Bedoya y Jimmy García Solarte (“el Transportador”).

En este chat la banda expone mercancía de alta pureza (AP) y se jacta de haber “coronado” siete cargamentos en 14 días, es decir, que llegaron a su destino. FOTO: CORTESÍA.

Según la investigación de la Fiscalía, delinquieron entre 2018 y 2025, traficando con cargamentos propios y en coordinación con el Clan del Golfo. Les embargaron 17 fincas, 8 apartamentos, 5 empresas y 4 locales, valorados en $53.000 millones de pesos. La Guardia Civil los señaló de introducir 120 toneladas de cocaína anuales a Europa. “En la investigación se identificaron transacciones de criptomonedas por estimado de 700 millones de dólares”, reportó la entidad.

Jhon Henry González Herrera (“Medio Labio”) fue imputado por cargos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer. Se declaró inocente. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.

La pieza que faltaba en ese rompecabezas era Jhon Henry González Herrera (“Medio Labio”), supuesto narco y lavador de la mafia, socio de “Black Jack” y el Clan del Golfo. Para los españoles, “habría actuado como enlace financiero y estratégico entre los proveedores colombianos y las estructuras logísticas asentadas en Europa”. Es además integrante del Clan Rendón Herrera, vinculado con el paramilitarismo y la creación del Clan del Golfo. Por todo esto fue que los agentes de la Guardia Civil tomaron un vuelo de 10 horas para presenciar su captura.

En este chat la banda celebró que un cargamento de cocaína llegó a su destino en Europa, superando los controles aduaneros. FOTO cortesía

En el expediente del caso analizado por este diario, hay varios chats recuperados de SKY ECC, los cuales fueron entregados a la Fiscalía por el Tribunal Judicial de París. En uno de ellos, los participantes de la conversación expusieron los porcentajes que debían pagar a los jefes de zona del Clan del Golfo por usar “su territorio” para transportar, almacenar y exportar por los puertos de Urabá. – “Ustedes saben que esos manes cogen casi que el 30%”. – “Esos mariks ya están abusando de la gente (sic)”. — “Mano uds saben que yo no les miento ni los terapeo. Es el 15% del total: 10% de Pueblo y 5% de Pecey y Manuel”.

La presunta red criminal de alias “Black Jack”, según el expediente de la Fiscalía. FOTO: CORTESÍA.

Según el análisis de la Fiscalía, ahí hablaban del llamado “impuesto de gramaje”, que se aplica sobre el total del valor de la mercancía ilegal. “Pueblo” era Darío Úsuga Torres, cabecilla del Clan dado de bajo en una operación policial en agosto 14 de 2020; “Pecey” es Jacob Rodríguez Úsuga, otro pez gordo, arrestado el 27 de diciembre de 2023. En otras conversaciones, los involucrados compartieron fotos de los cargamentos, las marquillas con las que los identificaban y los métodos de camuflaje. Unas imágenes dejan ver cómo los escondieron entre plátanos, y otras la forma en que construían un techo o un piso falso en el contenedor para usarlo de caleta.

Chat que muestra un contenedor contaminado con cocaína.

Dichas fotos iban acompañadas de frases como “desde el Cauca para las ñatas europeas” y “coronamos hijos de putaaa (sic)”. En uno de los diálogos más particulares, un miembro de la red se quejó porque la esposa de ”Black Jack” estaba publicando en redes sociales las fotos de los viajes y lujos en que gastaban la plata, delatando los recorridos del grupo y arrojando sospechas sobre sus actividades.

“Manito Jack, tu señora no copia es de nada, a lo bien. Uno tratando de hacer una vida normal en esas empresas a ver si es capaz de librarla uno (...). Yo prefiero bajarme del bus si me toca, pero yo no me voy a dejar coger por una maricada de esas. No estamos para esa farándula mano, yo más bien me abro (...). Aparte ya todo el mundo sabe que usted traquetea. No tienen ni qué hacerle inteligencia. Ya su señora la hace por ellos”, dijo.

En este chat la banda muestra un cargamento de cocaína que fue producido en Cauca, reservado para enviar a Europa. FOTO cortesía