Valencia y Cepeda protagonizaron nuevo choque en el Senado, ¿de qué se trató esta vez?

A falta de debates previos a la primera vuelta presidencial, los candidatos del Centro Democrático y del Pacto Histórico hicieron de sus atriles en el Congreso el epicentro de la discusión. Ya van tres rondas. En la intervención que se llevó a cabo el día de ayer, lo que inició como un debate sobre el avalúo catastral terminó convirtiéndose en enfrentamiento en la Plenaria del Senado.
El intercambio se caldeó cuando Cepeda cuestionó la presencia de Ciro Ramírez (Centro Democrático), recientemente condenado por corrupción.