Cinco datos con los que Gustavo Petro insiste en repetir, pero que incluyen varias falsedades

Dicen que primero cae un mentiroso que un cojo. Y aunque no necesariamente el refrán popular reza para todos por igual, los escombros, en últimas, siempre salen a la luz. Y uno de los desaciertos en los que más peca este gobierno es justamente en eso: en lo que habla de supuestas obras o de resultados, pero al final no se puede comprobar. En medio de sus discursos presidenciales y en los mensajes a través de su cuenta oficial en X, el presidente suele decir datos que no tienen eco en la realidad. Usa datos que, según expertos y analistas, no siempre coinciden con los reportes institucionales que publican diferentes entidades del Estado. Lo que ha abierto un debate sobre el manejo de la información desde la Casa de Nariño. Le puede interesar: Amenazas y mentiras de Petro al querer liquidar EPS “quebradas”. A esto se suma la velocidad con la que circula la información en plataformas digitales, donde los mensajes presidenciales tienen un alcance inmediato —Petro cuenta con más de 8 millones de seguidores solamente en la red social X— y masivo. Justamente, en la tarde de este domingo, el Jefe de Estado aseguró que actualmente “vamos muy bien, las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad tienen mucha más comida que antes”, al tiempo que destacó un mayor acceso de los jóvenes a la educación y un incremento en los ingresos de mujeres de bajos recursos. No obstante, como es costumbre, no soportó el mensaje con cifras específicas sobre lo mencionado. Estos mensajes con cifras “ambiguas” no son nuevos. Por ejemplo, hace dos años, en el 2024, por unas aseveraciones que aseguró el presidente Gustavo Petro, nació una controversia. Denunció en su momento que existía un vacío en el inventario de los armerillos militares en el país. Según dijo, el inventario faltante incluía 2 misiles, 500 granadas RPG y millones de municiones para fusil, entre otras cosas; no obstante, luego de que pasaran unas horas, fuentes militares lo desmintieron, aunque no de forma pública.

Resulta que el presidente habría sobredimensionado las cifras de pérdida de armamento debido a un error de lectura en el informe del Ejército. Al parecer, confundió la columna de “material aún no registrado en el sistema” con la de “material realmente faltante”. Como resultado, comunicó datos significativamente más altos; por ejemplo, reportó la pérdida de 1.077 granadas de 105 m.m. para obús en La Guajira cuando, en realidad, solo se extraviaron 26. Las versiones confusas Tanta ha sido su insistencia en aseveraciones que terminan no siendo del todo ciertas que, justamente, la semana pasada se ‘cayó’ una de ellas. Semanas antes de que se realizaran los comicios en los que se escogería el nuevo Legislativo, el presidente Petro aseguró, una y otra vez, que estos estaban en riesgo de ser un “fraude”. Incluso cuestionó la labor del registrador nacional, Hernán Penagos, y del procurador, Gregorio Eljach. Y la batalla la perdió. Justamente el viernes de la semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del sistema electoral y le dio tres días hábiles al presidente para retractarse sobre estos cuestionamientos que tuvo en medio de las elecciones en las que se escogieron los congresistas de este nuevo periodo legislativo 2026-2030. Por disposición judicial del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, se dictaron medidas cautelares que obligan al mandatario a retractarse de sus afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales. Además, se le dio tres días hábiles para realizar dicha aclaración a través de su cuenta oficial en la red social X, refiriéndose específicamente a los procesos electorales de 2014, 2022 y marzo de 2026.

Pero este no es el único caso. El presidente no solamente ha compartido versiones que son difíciles de comprobar, sino que también ha asegurado cosas que, en definitiva, no ha podido comprobar. En este recuento, EL COLOMBIANO seleccionó cinco de ellas. ¿El Gobierno que más ha incautado cocaína del mundo? A inicios de este año, el presidente Gustavo Petro, en medio de uno de sus Consejos de Ministros televisados, hizo una aseveración determinante: que su “gobierno es el que más ha incautado cocaína en la historia del mundo”. Justamente, según el mandatario, la reducción sería superior al 50 % y estaría relacionada con un mayor nivel de confianza del campesino cultivador en los programas de sustitución. Sin embargo, expertos advierten que el incremento en las incautaciones no necesariamente indica una reducción del negocio. De hecho, según la ONU, para 2024, Colombia era el país que más cocaína producía en el mundo. Es por ello que el récord de incautaciones de cocaína del actual gobierno tiene una explicación proporcional: a mayor producción, mayor es el volumen decomisado. La historia sin fin de las “chuzadas” El presidente ha recurrido de forma reiterada al relato de las ‘chuzadas’ y ha dejado entrever que cuenta con “información privilegiada”. El caso más reciente involucra a Abelardo de la Espriella, a quien señaló en un trino de haber sostenido conversaciones con los dueños de la firma Greg & Sons. Según Petro, estos intercambios quedaron registrados en un informe de inteligencia y podrían ser de beneficio electoral para el candidato. La Procuraduría ya anunció la apertura de investigaciones contra funcionarios, aún por determinar, de la DNI. Un colegio público inaugurado en el Tarra, pero sin servicios Una de las tantas promesas de Petro fue invertir en la educación; sin embargo, a pocos meses de terminar su mandato, los resultados no son tan dicientes. Tan solo hace una semana se conoció que habría entregado un colegio en El Tarra, pero este sigue sin luz, agua ni alcantarillado. Cuatro meses después de su inauguración, el proyecto educativo en Norte de Santander es un elefante blanco temporal. Según informó Caracol Radio, la falta de planeación en servicios públicos esenciales ha impedido que la infraestructura reciba estudiantes, pese a que fue presentada en diciembre de 2025 como una apuesta educativa del Gobierno para el Catatumbo. Las universidades prometidas que no ha entregado La ambición desmedida, al final, termina cobrando factura. Y esta gestión de Gustavo Petro no es la excepción. En su momento, el Ejecutivo se puso la meta de crear 100 universidades públicas; no obstante, esta decisión ha sido duramente cuestionada por la falta de resultados tangibles, que, hasta el día de hoy, no se han presentado. En su lugar, solo existen 24 contratos derivados de diversos proyectos que, en su mayoría, no muestran avances significativos. Es más, según una investigación de EL COLOMBIANO, la situación es crítica: para julio de 2025, proyectos como la Universidad del Putumayo apenas alcanzaban un 8 % de ejecución, mientras que otros permanecen estancados.