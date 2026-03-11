Procuraduría pide nulidad de los convenios entre Colombia y Portugal para los nuevos pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la demanda de la Procuraduría que pide la nulidad de los convenios entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción del nuevo modelo de pasaportes colombianos.
Uno de los primeros en reaccionar a esta decisión judicial fue el presidente Gustavo Petro, quien este miércoles dijo en X: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.
Añadió que sabía cuál sería la reacción ante sus palabras, pero que la intención de censurarlo era permitir que se adjudicara el contrato de pasaportes. Señaló que la empresa beneficiaria, Thomas Greg, buscaría devolver el favor en el escrutinio. Según él, los pasaportes no volverían a Thomas Greg & Sons, ni siquiera si se regresaran los tiempos de Ordoñez.
