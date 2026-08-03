Justicia para Laura Valentina: seis meses después, ordenan capturar a su expareja por presunto feminicidio

El proceso judicial por el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, la joven de 21 años cuya vida fue truncada en el norte de Bogotá, dio un giro este 3 de agosto. Tras meses de reclamos por parte de su familia y organismos de derechos humanos, el Juzgado 32 de Control de Garantías expidió una nueva orden de captura contra José David López Celis, su expareja y principal sospechoso del crimen.

La historia de esta tragedia comenzó entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026. Laura Valentina no solo era una estudiante de Ciencias Políticas en la Unicervantes; era una deportista de alto rendimiento que había representado a Colombia en competencias internacionales de patinaje artístico y compartía su conocimiento como instructora.

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Aquella noche, Laura acudió al apartamento de José David López Celis, en el sector de Cedritos en Usaquén, para recoger a su mascota y algunas pertenencias tras haber terminado la relación meses atrás. Un conductor la esperaba en la parte baja del edificio. En un primer momento, la joven bajó para dejar a su perro y una maleta en el vehículo, pero se dio cuenta de que había olvidado su celular y decidió subir de nuevo. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Minutos después, el silencio del vecindario se rompió cuando Celis se asomó por una ventana del tercer piso, gritando que había asesinado a Laura y amenazando con lanzarse al vacío. Al ingresar, la Policía encontró el cuerpo de la joven; las investigaciones preliminares señalaron que fue víctima de asfixia mecánica.

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