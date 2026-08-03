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Justicia para Laura Valentina: seis meses después, ordenan capturar a su expareja por presunto feminicidio

Un juzgado de Bogotá revocó la libertad de José David López Celis, principal sospechoso del asesinato de la joven patinadora y estudiante de Ciencias Políticas, cuya liberación en febrero pasado desató indignación nacional.

  • Seis meses después del crimen de Laura Valentina, ordenan capturar a su expareja, José David López Celis. Foto: redes sociales @justiciaporlauravalentina
    Seis meses después del crimen de Laura Valentina, ordenan capturar a su expareja, José David López Celis. Foto: redes sociales @justiciaporlauravalentina
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El proceso judicial por el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, la joven de 21 años cuya vida fue truncada en el norte de Bogotá, dio un giro este 3 de agosto. Tras meses de reclamos por parte de su familia y organismos de derechos humanos, el Juzgado 32 de Control de Garantías expidió una nueva orden de captura contra José David López Celis, su expareja y principal sospechoso del crimen.

La historia de esta tragedia comenzó entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026. Laura Valentina no solo era una estudiante de Ciencias Políticas en la Unicervantes; era una deportista de alto rendimiento que había representado a Colombia en competencias internacionales de patinaje artístico y compartía su conocimiento como instructora.

Entérese: Juez de Bogotá dejó libre a hombre acusado de asesinar a su expareja porque no lo considera un peligro para la sociedad

Aquella noche, Laura acudió al apartamento de José David López Celis, en el sector de Cedritos en Usaquén, para recoger a su mascota y algunas pertenencias tras haber terminado la relación meses atrás. Un conductor la esperaba en la parte baja del edificio. En un primer momento, la joven bajó para dejar a su perro y una maleta en el vehículo, pero se dio cuenta de que había olvidado su celular y decidió subir de nuevo. Esa fue la última vez que se le vio con vida.

Minutos después, el silencio del vecindario se rompió cuando Celis se asomó por una ventana del tercer piso, gritando que había asesinado a Laura y amenazando con lanzarse al vacío. Al ingresar, la Policía encontró el cuerpo de la joven; las investigaciones preliminares señalaron que fue víctima de asfixia mecánica.

Lea también: Juez envió a la cárcel a los cinco capturados por el feminicidio de María Camila Potosí

La libertad del presunto feminicida de Laura Valentina que indignó a Colombia

A pesar de la captura en flagrancia y de los testimonios recogidos, el caso enfrentó un obstáculo inesperado en los estrados judiciales. En febrero, el juez 58 de garantías, Óscar David Gómez, decidió dejar al sospechoso en libertad bajo el argumento de que Celis no representaba un peligro para la sociedad.

El juez sostuvo en su momento que no se podía afirmar que el riesgo persistiera “simplemente porque tenga trato con femeninas, en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva”. Además, se llegó a considerar que el hecho podría calificarse como un homicidio preterintencional —sin intención directa de causar la muerte— al no haberse usado armas blancas o de fuego.

Esta decisión fue calificada como “vergonzosa” por Nancy Torres, madre de Laura, quien en medio del duelo advirtió sobre la falta de criterio del juez: “Si no representara un peligro para la sociedad sencillamente no habría asesinado a mi hija. ¿Mañana él no puede repetir lo mismo? Si esa otra mujer no entra a hacer lo que él quiere, pues él sencillamente acaba con la vida de otra mujer”.

La Defensoría del Pueblo también se unió a las críticas, señalando que ignorar los antecedentes de violencia de género facilita la repetición de hechos letales. Según datos de la entidad, solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 129 noticias criminales por feminicidio en el país.

Lea más: Procuraduría pide no revictimizar mujeres asesinadas o en riesgo de feminicidio: van más de 129 posibles hechos en 2026

Con la nueva orden de captura emitida este lunes, 3 de agosto, la justicia busca resarcir el vacío dejado en febrero. La representación de las víctimas y la Fiscalía insistieron en que las medidas de aseguramiento son fundamentales para proteger a las mujeres y garantizar que crímenes como el de la joven patinadora no queden en la impunidad. Como señaló su madre al exigir justicia plena: “Justicia para mi hija, justicia para las mujeres, ni una más”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos casos de feminicidio se registraron en Colombia durante el primer trimestre de 2026?
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 129 noticias criminales por feminicidio en el país, una cifra citada por la entidad para advertir sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres.
¿Por qué José David López Celis había quedado en libertad inicialmente?
El juez 58 de Control de Garantías consideró en febrero de 2026 que el procesado no representaba un peligro para la sociedad y planteó que los hechos podrían encuadrarse en un homicidio preterintencional, al estimar que no existía intención directa de causar la muerte.
¿Qué pruebas se conocieron tras el crimen de Laura Valentina?
Según la información del proceso, José David López Celis fue capturado en flagrancia luego de que, presuntamente, gritara desde una ventana que había asesinado a Laura y amenazara con lanzarse al vacío. Además, la Policía encontró el cuerpo de la joven dentro del apartamento.
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