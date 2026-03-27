Más de 15 millones de viajeros se moverán por vías y aeropuertos del país en Semana Santa: estas son las recomendaciones

Al menos 10 millones de vehículos y cerca de seis millones de pasajeros por terminales y aeropuertos se espera que se movilicen durante esta Semana Santa en el país, informó este viernes 27 de marzo el Ministerio de Transporte.
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“Esta es la cifra clave: 10 millones de vehículos, cuatro millones de pasajeros en terminales y 1.8 millones de pasajeros en aeropuertos es la movilización que esperamos; es bastante alta, viene creciendo la cifra, entre otras porque el turismo, tanto nacional como internacional, está creciendo”, afirmó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, al entregar junto a la Policía el plan de seguridad y atención para atender este periodo vacacional.