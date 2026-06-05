El ‘call center’ de la heroína que operaba cerca de colegios en Medellín: hubo 10 capturados

Puede que más de una vez usted haya evitado o colgado una llamada de un call center donde le ofrecen planes de celular o de internet, ¿pero sabía que en Medellín había uno de estos centros destinado a la venta de heroína? Así lo reveló la Alcaldía Distrital, que junto con la Fiscalía y el CTI desmanteló un call center de distribución de esta droga que operaba cerca de colegios y universidades de la ciudad.
Autoridades catalogan este hecho como uno de los golpes más contundentes de los últimos años contra el mercado de heroína, una operación que constó de 10 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja e Ipiales (Nariño), en las que se capturaron a 10 presuntos integrantes de una estructura criminal que, por años, llevaba distribuyendo esta sustancia en Medellín y el área metropolitana.
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Entre los detenidos figuran Iván Darío Murillo López, alias ‘Iván’ y quien según la Policía es el máximo cabecilla de esta banda, y alias ‘Primo’ o ‘Perro’, señalado como uno de los principales distribuidores de heroína en Medellín.