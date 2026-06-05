Videojuego made in Medellín se lanzará globalmente tras millonaria alianza con estudio europeo

La industria de los videojuegos desarrollada en Medellín acaba de alcanzar un nuevo hito internacional. Indie Level Studio, empresa nacida en la capital antioqueña, anunció una alianza estratégica con Aeternum Game Studios, uno de los estudios más reconocidos de España, para llevar al mercado global su nuevo videojuego, Farmageddon. El acuerdo representa una apuesta de cerca de 400.000 euros por parte de la compañía española y busca fortalecer el desarrollo, distribución y comercialización del título en mercados internacionales durante el segundo semestre de 2026. Le puede gustar: Logicubes, un videojuego con sello antioqueño Juan Lopera, cofundador de Indie Level Studio, comentó que el interés de Aeternum surgió tras conocer el trabajo que el estudio colombiano venía desarrollando para audiencias globales. “Decidieron invertir en nuestro proyecto para distribuirlo a nivel mundial este segundo semestre”, dijo.

La meta es vender 600.000 copias

Farmageddon es un videojuego de acción con mecánicas roguelite que permite partidas cooperativas de hasta cuatro jugadores. El título fue presentado recientemente durante el Latin American Games Showcase, considerado uno de los principales escenarios de lanzamiento para videojuegos de la región. Actualmente se encuentra en fase de promoción y preparación de una versión de prueba que será publicada en julio a través de la plataforma Steam. El lanzamiento comercial para PC está previsto para septiembre de este año. La expectativa de sus creadores es ambiciosa. El estudio proyecta vender entre 200.000 y 600.000 copias durante su primer año de lanzamiento, con precios estimados entre 15 y 20 dólares por unidad. Antes del lanzamiento, la compañía espera reunir al menos 30.000 usuarios interesados en Steam, una métrica conocida como wishlist o lista de deseos, que suele servir como indicador de potenciales ventas.

Un juego de 2.000 millones de pesos

El desarrollo de Farmageddon ha requerido una inversión cercana a los $600 millones por parte del estudio colombiano, además de recursos provenientes de convocatorias públicas.

El proyecto recibió $100 millones del programa Crea Digital del MinTIC y otros recursos de iniciativas impulsadas por la Alcaldía de Medellín a través de Filmmed. Con la inversión de Aeternum, el presupuesto total destinado al videojuego supera los $2.000 millones, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes realizadas por un estudio independiente colombiano para competir en el mercado global.

La historia de Indie Level Studio

El estudio fue creado formalmente en 2015, aunque sus orígenes se remontan a 2013 durante una edición de la Global Game Jam, evento internacional donde desarrolladores crean prototipos de videojuegos en 48 horas.

En la foto (de izquierda a derecha): Kevin, parradesarrollador principal de Indie Leve Studio; Mauricio Betancourt Hurtado, director creativo; Sara Giraldo, CEO de Indie Level Studio; Juan lopera, director comercial. FOTO CORTESÍA.

Inicialmente la empresa se enfocó en juegos educativos, pero tras la pandemia identificó oportunidades en mercados internacionales y comenzó a desarrollar propiedad intelectual propia para competir con estudios de países como Estados Unidos, Japón, España, Francia y Alemania. Según Lopera, Medellín ha sido un escenario clave para este crecimiento gracias a la formación de talento local y a programas públicos que han impulsado la industria creativa digital.

¿Qué aportará el socio español al proyecto?

Aeternum Game Studios, con sede en Talavera de la Reina, España, es reconocido por la saga Aeterna Noctis, que ha vendido cerca de un millón de copias en diferentes plataformas y es considerada una de las más destacadas dentro del género Metroidvania.

La empresa aportará experiencia técnica, artistas, músicos, acompañamiento creativo y toda la capacidad de distribución internacional. También se encargará de adaptar Farmageddon para consolas como PlayStation, Nintendo Switch y Xbox, además de gestionar la comercialización física y digital del videojuego. “Aunar nuestra experiencia con el increíble talento de Indie Level en Medellín nos permite crear proyectos que difícilmente podríamos desarrollar por separado”, señaló el equipo directivo de Aeternum Game Studios.

Crece la industria creativa de videojuego en Medellín