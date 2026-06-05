La exreina que convenció a Silicon Valley: Gabriela Tafur levanta 5 millones de dólares con microdramas en español

La historia empieza en un salón de belleza de Bogotá, en noviembre de 2025, cuando Gabriela Tafur, abogada caleña, graduada de Stanford y exreina de belleza, estaba de visita en Colombia durante el Día de Acción de Gracias cuando notó algo que no pudo ignorar. Varias manicuristas consumían en sus teléfonos novelas chinas dobladas al español, pegadas a las pantallas entre cliente y cliente. Esa anécdota fue el punto de partida para emprender y seis meses después, Tafur tiene en sus manos una ronda semilla de 5 millones de dólares para Idilio, su plataforma de televisión de microdramas para hispanohablantes que cofundó junto a Esteban Ramírez, quien tiene un MBA y una maestría en Ciencias de la Computación del MIT. Siga leyendo: El contundente pronunciamiento de Gabriela Tafur tras comentarios de exseñorita Antioquia: “excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia”

Quiénes pusieron el dinero en la ronda de inversión de Idilio y por qué importa

La ronda fue liderada por a16z Speedrun, la aceleradora de Andreessen Horowitz enfocada en medios y entretenimiento, uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley. Se sumaron Goodwater Capital, WndrCo del productor de Hollywood Jeffrey Katzenberg, y David Vélez, el antioqueño fundador de Nubank, a título personal. El anuncio se hizo en el Vertical Video Summit de Los Ángeles, un evento de la industria donde también participan competidores como ReelShort, DramaBox y Holiwater. Además, Katzenberg no es un inversionista cualquiera en este sector, ya que fue el fundador de Quibi, la plataforma de video corto que recaudó cerca de 1.750 millones de dólares antes de cerrar en 2020, apenas seis meses después de su lanzamiento. Su apuesta ahora en Idilio tiene, entonces, un peso simbólico y estratégico. Entérese: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en junio 2026

Qué son los microdramas y por qué crecen tan rápido

Los microdramas son series diseñadas para verse en posición vertical en el celular, como un video de TikTok, pero con trama y personajes. Cada episodio dura entre 60 y 90 segundos. A su vez, una temporada completa puede tener cerca de 80 capítulos. El formato nació en China y generó ingresos globales de 11.000 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 35% ese año, después de un salto de 268% en 2023. Las empresas chinas concentran el 83% de esos ingresos y el espacio para el contenido en español, con más de 500 millones de hablantes en el mundo, es enorme y está prácticamente vacío, de acuerdo con reportes de Forbes. “La única parte de la industria del entretenimiento que está creciendo 200% año tras año”, dijo Tafur en entrevista con Forbes Colombia. Siga leyendo: Se venderán 2,5 millones de televisores por el Mundial 2026 en Colombia, ¿cuánto suben las compras?

Los números de Idilio: descargas, usuarios y tiempo en pantalla

Después de su lanzamiento en octubre de 2025, Idilio reporta 1,5 millones de descargas en 120 países y 300.000 usuarios activos mensuales. La plataforma ya monetiza en 93 mercados y sus principales fuentes de ingresos están en México, Colombia, Estados Unidos, Chile y España. El indicador que más resalta Tafur es el tiempo de uso, debido a que, en promedio, sus usuarios pasan 45 minutos diarios en la aplicación, el doble de lo que dedican a plataformas como Netflix, Prime Video o HBO, según métricas internas de la compañía. Además, según la exreina y abogada, la base de usuarios se ha venido duplicando aproximadamente cada quince días desde que empezaron a operar. En ese orden, Idilio no cobra una mensualidad fija como Netflix, ya que combina tres fuentes de ingresos como publicidad digital integrada al entorno móvil; tokens o monedas virtuales que los usuarios compran dentro de la app para desbloquear episodios o continuar viendo una serie; y alianzas con marcas, que incluyen integraciones orgánicas dentro de las historias y series producidas a la medida de empresas. “Esto es una compañía de tecnología”, recalcó Tafur al agregar que “el contenido es uno de los componentes, pero no el único”.

La ronda semilla fue estructurada en tramos, lo que en mercado del venture capital se llama rolling seed. El último cierre, de 3,2 millones de dólares, se completó hace dos semanas. A su vez, el capital se desplegará en producción de contenido para ampliar el catálogo y la frecuencia de estrenos; la contratación de cinco roles clave dentro del equipo; y la adquisición de usuarios para acelerar el crecimiento de la base de suscriptores. “Yo quiero tener la compañía de entretenimiento más importante del mundo... Y quiero que sea creada en América Latina”, dijo Tafur.

Cómo producen contenido a bajo costo y con datos

Antes de salir al mercado, el equipo de Idilio produjo los primeros diez episodios de diez series distintas para identificar qué géneros resonaban con la audiencia latinoamericana. Con esa información construyeron un sistema de datos que hoy alimenta todas sus decisiones editoriales y de producción. La compañía produce cuatro series al mes y usa inteligencia artificial como herramienta de optimización, no como reemplazo del talento creativo. También tienen en su página web una sección de creadores donde reciben ideas de historias del público. El equipo tiene hoy 12 personas distribuidas entre México, Colombia y Ucrania, con perfiles principalmente tecnológicos y con experiencia en datos. Por eso, la apuesta por el contenido local ya tuvo su primer reconocimiento, cuando Idilio recibió un India Catalina, el principal premio de la televisión colombiana, por su contribución a la creación de industria local con ‘Chamado Na Madrugada’, en la categoría Mejor Serie de Ficción Vertical. A su vez, series como ‘La Niñera Poderosa’ y ‘Pasión a Domicilio’ tienen clips con millones de vistas en redes sociales, donde sirven como vitrina de la plataforma. También la compañía ya produjo una serie en portugués y tiene socios en Brasil, aunque por ahora su foco permanece en el mercado hispanohablante. Le puede interesar: “Se quedaron en los estereotipos”: serie The Boys retrata a Colombia como destino de drogas y prostitución Sin embargo, el fantasma de Quibi, plataforma estadounidense de streaming, diseñada exclusivamente para dispositivos móviles, ronda sobre los emprendimientos de video corto premium. Aquella plataforma, también impulsada por Katzenberg, cerró en 2020 con pérdidas millonarias. Su error, según Tafur, fue aplicar presupuestos de producción de cine largo a un formato que exige volumen y eficiencia. Además, su lanzamiento coincidió con la pandemia, cuando la gente tenía tiempo para series completas, y no tenía un componente tecnológico robusto. “La tesis de Quibi estaba ahí, simplemente la ejecución fue diferente”, dijo Tafur. Agregó: “Esto es volumen. Como son contenidos cortos, la gente consume muchísimo, pero las economías de escala son totalmente diferentes”. Por eso, Idilio parte de costos de producción ajustados, decisiones guiadas por datos, y tecnología propia desarrollada desde cero.

Gabriela Tafur.