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El circuito de Las Vegas será parte de la Fórmula 1 hasta 2037

En la antesala del GP de Mónaco, la Fórmula 1 oficializó la extensión de contrato con el circuito urbano de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos para ser parte del Mundial de la categoría hasta 2037

  • Charles Leclerc corriendo en el circuito de Las Vegas para la escudería italiana Ferrari. FOTO: GETTY
    Charles Leclerc corriendo en el circuito de Las Vegas para la escudería italiana Ferrari. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El Gran Premio de Las Vegas aseguró su lugar en el calendario de la Fórmula 1 al menos hasta 2037, después de firmar una extensión del contrato para diez años más, se confirmó en el marco del Gran Premio de Mónaco, que se disputa este fin de semana.

El paddock descubrió ese circuito urbano en la ciudad de los casinos en 2023 y en solo tres años esa cita se ha convertido en una de las más emblemáticas.

Atrae a centenares de miles de visitantes cada año y generó más de tres mil millones de dólares de impacto económico en el sur del Estado de Nevada en esas tres primeras ediciones.

“Estamos felices con que la Fórmula 1 continúe yendo a Las Vegas todavía más años. Desde su aparición en 2023, este evento ha sido extraordinario y se ha convertido en uno de los destinos favoritos de nuestro deporte”, subrayó Stefano Domenicali, patrón de la F1, en un comunicado .

La cuarta edición del Gran Premio de las Vegas de F1 está programada del 19 al 21 de noviembre y será la antepenúltima cita de la temporada.

Portugal y Turquía se suman la próxima temporada

Ante la posible pausa en circuitos de Medio Oriente por la situación sociopolítica de la región, vuelven a la Fórmula Uno las carreras en Estambul y Portimao. Los turcos hicieron un gran evento en abril pasado anunciando el regreso de la categoría reina del automovilismo en el país otomano a partir de 2027.

Lea también: Vuelve el Gran Premio de Turquía para 2027: Juan Pablo Montoya aún conserva récord en Estambul

Mientras que la salida del GP de Países Bajos dejó vacante el lugar para los lusos. Portugal, que durante los últimos años ha sido protagonista con grandes carreras de MotoGP en el circuito de Portimao, estará mínimo dos temporadas a partir de 2027 con la Fórmula 1.

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