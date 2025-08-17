En el Petronio Álvarez de Cali abuchearon otra vez a Daniel Quintero: “fuera, ladrón”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, fue recibido con silbidos y gritos de desaprobación en el Festival Petronio Álvarez, en Cali. La escena no fue aislada y coincide con otros momentos de reproche que ha protagonizado recientemente, pues desde hace semanas el político antioqueño viene enfrentando reacciones adversas en diferentes escenarios públicos, tanto en Colombia como en el exterior.
Este fin de semana, durante el Festival Petronio Álvarez en Cali, Quintero volvió a vivir un episodio de rechazo ciudadano. Su llegada, que pretendía mostrar cercanía con la región Pacífica y reforzar su precandidatura presidencial, terminó opacada por una oleada de abucheos y silbidos del público. El reproche ciudadano quedó registrado en videos que circularon rápidamente en redes sociales, intensificando el debate sobre la imagen del exalcalde en el camino hacia la contienda electoral de 2026.