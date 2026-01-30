El Clan del Golfo creció un 30% pese a tener una mesa en la Paz Total

El eco de los disparos sigue en la memoria de quienes tuvieron que abandonar su casa a toda prisa. En algunas veredas, las aulas se transformaron en refugios improvisados y los caminos rurales en rutas de huida. Familias enteras salieron con lo puesto, sin saber cuándo —o si— podrían regresar. Esa escena, repetida en distintos puntos del país a lo largo de 2025, resume el clima con el que Colombia comenzó 2026: una violencia que volvió a sentirse cercana, cotidiana y profundamente humana.
