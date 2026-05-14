Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo rechazan negociar con grupos armados

Los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo coincidieron en rechazar nuevas negociaciones políticas con grupos armados ilegales en Colombia, durante un debate realizado en Mañanas Blu y Meridiano Blu.
En medio del aumento de la extorsión, los homicidios colectivos y la expansión de estructuras criminales en varias regiones del país, los tres aspirantes plantearon estrategias enfocadas en el fortalecimiento institucional, la seguridad y el sometimiento judicial de las organizaciones armadas, marcando distancia frente a los procesos de diálogo impulsados en los últimos años.
Leonardo Huerta, compañero de fórmula de Claudia López, aseguró que un eventual gobierno suyo no abriría conversaciones políticas con grupos ilegales y, en cambio, buscaría desmontar estas estructuras mediante mecanismos judiciales permanentes.
Su propuesta principal consiste en crear una “Fiscalía antimafia” respaldada por una ley estatutaria que elimine la discrecionalidad del Gobierno para negociar con actores armados.