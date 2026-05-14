Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo rechazan negociar con grupos armados

Los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo coincidieron en rechazar nuevas negociaciones políticas con grupos armados ilegales en Colombia, durante un debate realizado en Mañanas Blu y Meridiano Blu. En medio del aumento de la extorsión, los homicidios colectivos y la expansión de estructuras criminales en varias regiones del país, los tres aspirantes plantearon estrategias enfocadas en el fortalecimiento institucional, la seguridad y el sometimiento judicial de las organizaciones armadas, marcando distancia frente a los procesos de diálogo impulsados en los últimos años. Leonardo Huerta, compañero de fórmula de Claudia López, aseguró que un eventual gobierno suyo no abriría conversaciones políticas con grupos ilegales y, en cambio, buscaría desmontar estas estructuras mediante mecanismos judiciales permanentes. Su propuesta principal consiste en crear una “Fiscalía antimafia” respaldada por una ley estatutaria que elimine la discrecionalidad del Gobierno para negociar con actores armados.

Leonardo Huerta propuso crear una “Fiscalía antimafia” para enfrentar a los grupos armados mediante el sometimiento judicial y no a través de negociaciones políticas. FOTO: Colprensa.

Según Huerta, las decisiones sobre gestores de paz, despejes territoriales o condiciones de diálogo no deberían depender de cada administración de turno. En su visión, el país necesita recuperar el control institucional en zonas dominadas por grupos ilegales y garantizar la gobernabilidad mediante el sometimiento a la justicia. “Nosotros no vamos a hacer negociaciones políticas con ningún grupo armado”, afirmó el candidato, quien insistió en que el enfoque debe estar orientado al respeto del Derecho Internacional Humanitario y al fortalecimiento del Estado en los territorios. Conozca: Las presidenciales en Colombia: haciendo campaña con temor a los atentados y moviéndose con hasta 40 escoltas Por su parte, Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, cuestionó los resultados de la denominada “Paz Total” y aseguró que los indicadores de violencia reflejan el fracaso de esa estrategia. La candidata señaló que los homicidios colectivos registrados durante los primeros meses del año y la presencia del Clan del Golfo en cientos de municipios evidencian que el problema de seguridad continúa creciendo.

Edna Bonilla aseguró que la política de “Paz Total” no ha dado resultados y planteó reforzar la presencia estatal con su “Plan Guardián”. FOTO: Colprensa.

Bonilla presentó el llamado “Plan Guardián”, una propuesta que contempla la incorporación de 40.000 nuevos policías y una intervención estatal reforzada en regiones golpeadas por la violencia como Catatumbo, Chocó, Cauca y Guaviare. Lea más: Así se vive en Colombia la peor crisis humanitaria de la última década Además, afirmó que su gobierno respetaría y cumpliría el Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero descartó la apertura de nuevas mesas de negociación política con organizaciones criminales. En cambio, planteó combatir las rentas ilegales y ampliar el acceso a la educación para jóvenes vulnerables. Finalmente, Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de Paloma Valencia, aseguró que los grupos armados actuales ya no tienen motivaciones ideológicas y actúan únicamente con fines económicos ligados al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas.

Juan Daniel Oviedo defendió una estrategia de “Seguridad Total” enfocada en militarización, inteligencia financiera y sometimiento de estructuras criminales. FOTO: Colprensa.