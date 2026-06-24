CNE certifica a Abelardo como presidente electo mientras Cepeda acepta derrota y anuncia oposición

Tres días después de la elección de segunda vuelta, se conoció este miércoles el acta final de verificación del escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados arrojaron que Abelardo de la Espriella oficialmente obtuvo 12.960.166 votos, con esto ya se determina oficialmente que quedó electo presidente de Colombia.
En cambio, Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.312 votos, una diferencia de poco más de 251.000 sufragios, que lo dejó en el segundo lugar; representa también, sin duda, una votación bastante alta. En términos cuantitativos, la diferencia representa una brecha mínima: preconteo y escrutinio coinciden un 99.97%.
En cuanto a la diferencia entre las cifras del preconteo y del escrutinio, Cepeda bajó 400 votos y Abelardo subió 624. Justamente, el anuncio formal del ente electoral llega luego de que el día de hoy el excandidato Iván Cepeda, y quien ahora tendría oficialmente una curul en el Senado, aceptara su derrota tras días insistiendo en que presentaría miles de reclamos electorales, los cuales no fueron los más de 50 mil que anunció en una rueda de prensa, sino que solo fueron más de 3.000.