De la Espriella reaccionó a discurso de Cepeda y dijo que escuchó los “señalamientos” que hizo el excandidato

Tras su victoria en las elecciones presidenciales del pasado domingo, Abelardo De La Espriella reaccionó al pronunciamiento del excandidato Iván Cepeda, quien reconoció los resultados de las urnas. A través de su oficina de comunicaciones, el presidente electo señaló que “tomó nota del mensaje” de Cepeda en su totalidad. En los que están incluidos los cuestionamientos y las propuestas que planteó durante su intervención el candidato del Pacto Histórico, quien aseguró que “aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, afirmó”. Tras esto, De la Espriella aseguró que ahora que asume el gobierno entrante, garantizará plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas.

El mandatario electo reafirmó además su propósito de gobernar en beneficio de todos los colombianos, sin distinción y sin importar por quién hayan votado. Su norte, según el comunicado, es la unidad nacional con el pueblo y para el pueblo. Ahora que la campaña electoral ha concluido, el gobierno electo llamó a unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país, señalando que los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y las estructuras que debilitaron la seguridad y la institucionalidad en los últimos años.

¿Qué dijo Cepeda?

Un día después de que la Registraduría confirmara que el escrutinio coincidió en un 99,9 % con el preconteo, Iván Cepeda reconoció su derrota y aceptó que Abelardo de la Espriella es presidente electo de Colombia. “He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso, y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, expresó Cepeda este martes. “Ha llegado, entonces, el momento de afirmar que asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza; sobre esto no debe caber la menor duda posible, el papel que las circunstancias nos demandan”, agregó.