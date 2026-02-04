“No hay previstas operaciones del ICE en el Super Bowl”: el anuncio de la NFL para la final del fútbol americano más latina

El año pasado, cuando Bad Bunny terminó su treintena de shows en su residencia en Puerto Rico y anunció su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour sorprendió a sus seguidores al dejar por fuera de esa correría a Estados Unidos, uno de los mercados más importantes no solo para los cantantes latinos, si no para cualquier artista que quiera abrirse espacio en la música. La razón, dijo, era que no quería que los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) aprovecharan sus espectáculos para realizar operativos a la afueras de las arenas para llevarse a los seguidores –mayoría latinos– que llegaran a los conciertos.

Luego vino el anuncio: “Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X horas antes de que Apple Music lo anunciara como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se disputará este domingo, 8 de febrero, en Santa Clara, California. Con el evento deportivo más importante de Estados Unidos a la vuelta de la esquina y con el ICE desplegando operativos en varios estados del país pese a las constantes criticas por su fuerza desmedida, la National Football League (NFL) tuvo que salir a aclarar que esta agencia federal no hará parte del esquema de seguridad de la final del fútbol americano, que este año, paradójicamente, será una de las más latinas de su historia. Siga leyendo: Las casas de apuestas enloquecen con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, aseguró este miércoles en una rueda de prensa a solo cuatro días del juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks que el ICE no hará parte de la final del Super Bowl. “No hay previstas operaciones del ICE ni de control migratorio en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella”, aclaró Lanier. “Nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años colaborando con nosotros y está compuesto por más de 20 departamentos diferentes, enviará a varias agencias distintas. Entre ellas no se encuentra el ICE”, agregó.

“No hay agentes del ICE desplegados con nosotros en la Super Bowl”, insistió Lanier. Las declaración de Lanier se producen un día después de que varios medios de ese país reportaran que el comité anfitrión ya había comunicado a las autoridades locales de San José, Santa Clara y San Francisco que los agentes del ICE no estarían presentes en la final realizando operaciones de control migratorio. Le puede interesar: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense Pese a la confirmación de las dos entidades, el temor persiste entre quienes asistirán al evento deportivo, pues la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en octubre pasado que agentes del ICE estarían “por todas partes” durante el Super Bowl. Al ser cuestionada sobre si los agentes del ICE podrían presentarse sin previo aviso, Lanier respondió que la NFL confía en su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional.

El Super Bowl más latino

Además del espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, que el pasado fin de semana criticó al ICE y de paso al gobierno estadounidense por sus políticas migratorias en la gala de los premios Grammy, cinco jugadores de origen latino estarán en la cancha del Levi’s Stadium. Se trata de Christian González, de origen colombiano; Andy Borregales, con raíces venezolanas, y Jaylinn Hawkins, con sangre panameña, quienes hacen parte de los New England Patriots.