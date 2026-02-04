x

“No hay previstas operaciones del ICE en el Super Bowl”: el anuncio de la NFL para la final del fútbol americano más latina

El juego de este domingo en el que se enfrentarán los Patriots y los Seahawks llama particularmente la atención de la comunidad latina en EE. UU. por la presentación de Bad Bunny y la aparición de cinco jugadores de origen latino, de ahí la importancia de garantizar que no hayan redadas migratorias en el evento. Esto dijeron sobre la seguridad.

  El jugador de origen colombiano Christian González jugará este domingo en el Super Bowl en el que Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo. FOTOS: Getty
    El jugador de origen colombiano Christian González jugará este domingo en el Super Bowl en el que Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo. FOTOS: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El año pasado, cuando Bad Bunny terminó su treintena de shows en su residencia en Puerto Rico y anunció su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour sorprendió a sus seguidores al dejar por fuera de esa correría a Estados Unidos, uno de los mercados más importantes no solo para los cantantes latinos, si no para cualquier artista que quiera abrirse espacio en la música.

La razón, dijo, era que no quería que los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) aprovecharan sus espectáculos para realizar operativos a la afueras de las arenas para llevarse a los seguidores –mayoría latinos– que llegaran a los conciertos.

Luego vino el anuncio: “Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X horas antes de que Apple Music lo anunciara como el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se disputará este domingo, 8 de febrero, en Santa Clara, California.

Con el evento deportivo más importante de Estados Unidos a la vuelta de la esquina y con el ICE desplegando operativos en varios estados del país pese a las constantes criticas por su fuerza desmedida, la National Football League (NFL) tuvo que salir a aclarar que esta agencia federal no hará parte del esquema de seguridad de la final del fútbol americano, que este año, paradójicamente, será una de las más latinas de su historia.

Siga leyendo: Las casas de apuestas enloquecen con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, aseguró este miércoles en una rueda de prensa a solo cuatro días del juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks que el ICE no hará parte de la final del Super Bowl.

“No hay previstas operaciones del ICE ni de control migratorio en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella”, aclaró Lanier. “Nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años colaborando con nosotros y está compuesto por más de 20 departamentos diferentes, enviará a varias agencias distintas. Entre ellas no se encuentra el ICE”, agregó.

“No hay agentes del ICE desplegados con nosotros en la Super Bowl”, insistió Lanier.

Las declaración de Lanier se producen un día después de que varios medios de ese país reportaran que el comité anfitrión ya había comunicado a las autoridades locales de San José, Santa Clara y San Francisco que los agentes del ICE no estarían presentes en la final realizando operaciones de control migratorio.

Le puede interesar: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

Pese a la confirmación de las dos entidades, el temor persiste entre quienes asistirán al evento deportivo, pues la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en octubre pasado que agentes del ICE estarían “por todas partes” durante el Super Bowl.

Al ser cuestionada sobre si los agentes del ICE podrían presentarse sin previo aviso, Lanier respondió que la NFL confía en su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional.

El Super Bowl más latino

Además del espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, que el pasado fin de semana criticó al ICE y de paso al gobierno estadounidense por sus políticas migratorias en la gala de los premios Grammy, cinco jugadores de origen latino estarán en la cancha del Levi’s Stadium.

Se trata de Christian González, de origen colombiano; Andy Borregales, con raíces venezolanas, y Jaylinn Hawkins, con sangre panameña, quienes hacen parte de los New England Patriots.

Pero del lado de los Seattle Seahawks también hay dos jugadores con orígenes latinos: Elijah Arroyo y Julian Love, ambos con raíces mexicanas.

La aparición de estos cinco jugadores de ascendencia latina, más el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo contribuyen aún más al plan de la NFL por conquistar el mercado latinoamericano, pese a las políticas del gobierno estadounidense de perseguir a la comunidad hispana. El año pasado ya se habían acercado a Sudamérica con la realización de un juego de la temporada regular en Brasil, al igual que uno en Europa. Para la próxima temporada, la NFL tiene previsto realizar nueve partidos fuera de Estados Unidos.

Lea más: Nueva York le planta cara al ICE: observadores estatales vigilarán las acciones de los agentes federales

