Qué son los “blue-collar jobs”, los trabajos que cada vez atraen más a la Generación Z en vez de la universidad

En países como Estados Unidos, cada vez es más frecuente ver que los jóvenes, en lugar de ir a la universidad, están tomando la decisión de buscar trabajos más manuales en áreas como la electricidad, la construcción, la carpintería o la plomería, solo por poner algunos ejemplos. A este tipo de oficios se les conoce como “blue-collar jobs” (cuya traducción literal sería “trabajos de cuello azul”), los cuales se caracterizan por ser prácticos e implicar un mayor esfuerzo físico.

Lea: 70% de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos afectan a los nacidos en el 2000, ¿por qué pasa esto?

De acuerdo con una encuesta realizada por Gusto y publicada por el medio de comunicación estadounidense CNBC, desde 2020 estas profesiones han registrado en ese país un aumento gradual en el número de trabajadores debutantes de entre 18 y 25 años.

Uno de los motivos que explica este cambio -de aspirar a un título profesional a dedicarse a un oficio más manual- es que entre los jóvenes crece cada vez más la preocupación por el factor económico. Según un estudio global de Deloitte, el 56 % de los participantes de la Generación Z vivía con ingresos justos para el día a día, por lo que empezar a trabajar desde temprano se convierte en una forma de generar recursos sin tener que esperar un título universitario.

Por otra parte, este giro también se explica por las barreras de acceso a la educación superior que enfrentan. En Colombia, por ejemplo, solo 4 de cada 10 jóvenes van a la universidad, según el Observatorio de la Universidad Colombiana, y las principales razones son la falta de dinero, la escasa preparación académica y la falta de oportunidades educativas en algunas regiones del país.