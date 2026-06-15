¿Daniel Sancho volverá a España? Abogado de la familia de Edwin Arrieta revela que es “una realidad”

El futuro judicial de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, volvió a ocupar titulares en España cuando el abogado de la familia de la víctima afirmara que el hijo del actor Rodolfo Sancho terminará regresando a su país. Según informó el diario AS, Juango Ospina, representante de la familia Arrieta, aseguró que, más allá del resultado de los recursos presentados por la defensa, el regreso de Sancho a España es un escenario que considera inevitable. Entérese: Atención: Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta “El caso de Edwin Arrieta sigue abierto, todavía no ha salido la sentencia de apelación de ese recurso donde ellos niegan la cadena perpetua”, declaró Ospina a Europa Press. Sin embargo, añadió que “yo sí creo que, independientemente de este recurso, Daniel acabará viniendo a España”, una posibilidad que, según explicó, podría materializarse dentro de “10 o 15 años”. Las declaraciones llegan cuando está próximo a cumplirse el tercer aniversario de la detención de Sancho. El chef español fue arrestado en agosto de 2023 tras la desaparición de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan. Un año después fue condenado a cadena perpetua, la justicia concluyó que actuó con premeditación al asesinar al médico colombiano y posteriormente deshacerse de sus restos en distintos puntos de la isla.

Actualmente permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani mientras espera que la justicia tailandesa resuelva el recurso de apelación presentado por su defensa. Además de la cadena perpetua, la justicia tailandesa condenó a Daniel Sancho a pagar una indemnización a la familia de Edwin Arrieta cercana a los 130.000 dólares (más de 500 millones de pesos colombianos, aproximadamente), a la que se suma un interés anual del 5%, como reparación económica. Los abogados de Sancho, solicitaron la revisión de la sentencia argumentando que la muerte se produjo durante un forcejeo y que se trató de un homicidio involuntario, una tesis que fue rechazada durante el juicio.

El relato de un exrecluso que aseguró haber compartido prisión con Sancho

El debate sobre el futuro del condenado tomó fuerza semanas atrás por la aparición en medios españoles de Enrique García, un ciudadano español que afirmó haber coincidido con Sancho durante un breve periodo en la prisión provincial de Surat Thani. De acuerdo con el relato difundido por el programa Fiesta de Telecinco, García llegó a esa cárcel tras ser sancionado por exceder el tiempo permitido de permanencia en Tailandia. Durante los pocos días que permaneció ahí aseguró haber conversado con Sancho y conocer detalles de su situación. Lea también: Daniel Sancho, confeso asesino del colombiano Edwin Arrieta, contó cómo vive en cárcel de Tailandia donde paga cadena perpetua García contó que reconoció al español desde la distancia nada más verlo en las zonas comunes del penal “ese primer día lo veo como a lo lejos, lo reconozco inmediatamente”. Al día siguiente logró acercarse y conversar con él durante aproximadamente media hora. Lo primero que le llamó la atención fue su aspecto físico: “Está fortísimo, me sorprendió. Tiene un cuello grandísimo”, afirmó, señalando que los presos fabrican pesas caseras con botellas y cuerdas debido a que no existe gimnasio dentro de la cárcel. Durante esa conversación, según su versión, Sancho le habló de su situación judicial: “Lo mío va para largo, estoy encerrado porque asesiné a un hombre que conocí en una red social de citas. Lo hice porque me intentó chantajear con publicar un video sexual”, Acto seguido le explicó que confiaba en un plan para regresar a España. “Me habló de unos informes médicos sobre problemas mentales y que dentro de seis años estaría en España. Que iría a un centro psiquiátrico y luego a una cárcel”, relató. Enrique García aseguró que Daniel Sancho se mostraba convencido de la viabilidad de ese plan “Me lo decía como que estaba seguro de que iba a ser así”, afirmó, aunque reconoció que durante la conversación le percibió “cara de ido” y “la mirada perdida”.

La defensa niega esa versión

Las declaraciones de García fueron rechazadas por Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho y de su padre. Consultado por Europa Press, el jurista aseguró que su cliente se encuentra bien y negó que hubiera mantenido contacto con la persona que asegura haber compartido prisión con él. “Está muy bien, he hablado con él y ese compañero que ha estado hablando, Daniel no le conoce de nada. No le ha visto en su vida”, afirmó. El abogado también adelantó que la resolución sobre el recurso de apelación podría conocerse próximamente. “Va a estar pronto la sentencia, va a estar pronto la sentencia”, señaló, sin precisar fechas. Mientras llega esa decisión, el caso que conmocionó tanto a Colombia como a España continúa abierto. La familia de Edwin Arrieta sigue pendiente del fallo en segunda instancia y de los próximos pasos judiciales de un proceso que, casi tres años después del crimen, aún está lejos de cerrarse por completo. Siga leyendo: La historia del macabro asesinato cometido por Daniel Sancho llega a la TV en una serie documental