Colegio de Abogados de Medellín cuestiona ataques de Petro contra el Consejo de Estado: “Las decisiones hay que acatarlas y respetarlas”

El Colegio de Abogados de Medellín manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con el Consejo de Estado, luego de que ese alto tribunal suspendiera provisionalmente una medida que obligaba el traslado de recursos por 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones.
Es importante recordar que, en su momento, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y acusó al alto tribunal de frenar una decisión que, según él, responde a la voluntad de los trabajadores: “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los trabajadores”, afirmó el mandatario.