Colombia Humana acepta fallo del CNE sobre irregularidades en campaña Petro 2022: la millonaria multa que pagarán

Este martes, el apoderado del Movimiento Político Colombia Humana —colectividad a la que pertenece el presidente Gustavo Petro— presentó un memorial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que desistió del recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que les ordenó el pago de una multa cercana a los 1.200 millones de pesos. La sanción fue impuesta tras encontrar al movimiento corresponsable de las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022. Esta información, que dio a conocer Blu Radio, mostraría el documento que se le envió a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del CNE, en el que el abogado Ulises Durán señala textualmente: “En mi calidad de apoderado del Movimiento Político Colombia Humana, me permito manifestar que DESISTO del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 11008 del 27 de noviembre de 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral”. Además, en el mismo escrito se solicita que el desistimiento sea aceptado y se proceda en consecuencia de lo manifestado en él.

La multa

Luego de esta solicitud, el Movimiento Colombia Humana admite en la práctica el fallo sancionatorio del CNE por las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, lo que habilita al organismo electoral para adelantar el cobro de la multa de $1.200 millones. Este pago se podría asumir desde el movimiento político del Pacto Histórico, específicamente con cargo a los gastos del funcionamiento del partido.

La fusión

Detrás de esta decisión recaería la intención de agilizar y facilitar la fusión entre la Colombia Humana y el Pacto Histórico, un proceso que exige que las organizaciones políticas no tengan investigaciones ni sanciones pendientes antes de que se lleve a cabo la unión. Justamente, en esta determinación de aceptar la sanción, estarían disipando este obstáculo que determina la ley. Además, presuntamente también existiría la pretensión de evitar eventuales sanciones adicionales o incluso la posible anulación de elecciones, particularmente en el caso de la lista de Colombia Humana a la Cámara de Representantes por Bogotá, que debió inscribirse de manera provisional bajo el aval del Pacto Histórico.

La caída y la reinscripción del Pacto en Bogotá

Además de negar la participación de Iván Cepeda en el “Frente por la vida”, la consulta interpartidista que la izquierda tiene prevista para el próximo 8 de marzo durante las elecciones legislativas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 4 de febrero anuló la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Bogotá, decisión que afecta a los candidatos del partido de Gobierno en la capital que esperan reelegirse, y a fichas del petrismo que quieren abrirse camino en el Congreso. El CNE consideró que la coalición que se inscribió por Bogotá superó el 15 % de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos. Según el CNE, la coalición del Pacto y la Colombia Humana habría excedido el porcentaje permitido, lo que impediría legalmente que sus partidos se presenten de manera conjunta bajo una misma lista.