Colombia Humana acepta fallo del CNE sobre irregularidades en campaña Petro 2022: la millonaria multa que pagarán

Este martes, el apoderado del Movimiento Político Colombia Humana —colectividad a la que pertenece el presidente Gustavo Petro— presentó un memorial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que desistió del recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que les ordenó el pago de una multa cercana a los 1.200 millones de pesos.
La sanción fue impuesta tras encontrar al movimiento corresponsable de las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Petro a la Casa de Nariño en 2022.
Esta información, que dio a conocer Blu Radio, mostraría el documento que se le envió a los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del CNE, en el que el abogado Ulises Durán señala textualmente: “En mi calidad de apoderado del Movimiento Político Colombia Humana, me permito manifestar que DESISTO del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 11008 del 27 de noviembre de 2025, expedida por el Consejo Nacional Electoral”.
Además, en el mismo escrito se solicita que el desistimiento sea aceptado y se proceda en consecuencia de lo manifestado en él.