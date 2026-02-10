Blessd en Colombia: fechas y ciudades del tour del Bendito

13 de febrero en Cali, 14 de febrero en Neiva, 28 de febrero en Armenia, 21 de marzo en Barranquilla, 28 de marzo en Medellín y 18 de junio en Montería son las fechas confirmadas de El Mejor Hombre del Mundo Tour, la primera gira masiva por Colombia de Blessd, programada para 2026.
Siga leyendo: Carlos Vives anunció Tour al sol, la serie de conciertos que lo traerá a Medellín
El anuncio se realizó luego de que el cantante se consolidara como uno de los artistas más escuchados del país durante 2025 y tras agotar la boletería de sus presentaciones en Bogotá. La gira marca un nuevo paso en su carrera y contempla una serie de conciertos en ciudades como Pereira, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla, Medellín y Montería.