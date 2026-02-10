x

Blessd en Colombia: fechas y ciudades del tour del Bendito

La gira se hace en el marco del lanzamiento de ‘El mejor hombre del mundo’, el más reciente trabajo discográfico del paisa. Conozca la programación oficial.

    Stiven Mesa Londoño, Blessd, es un cantante antioqueño. Es uno de los nuevos rostros de la música urbana. Foto: Getty.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

13 de febrero en Cali, 14 de febrero en Neiva, 28 de febrero en Armenia, 21 de marzo en Barranquilla, 28 de marzo en Medellín y 18 de junio en Montería son las fechas confirmadas de El Mejor Hombre del Mundo Tour, la primera gira masiva por Colombia de Blessd, programada para 2026.

Siga leyendo: Carlos Vives anunció Tour al sol, la serie de conciertos que lo traerá a Medellín

El anuncio se realizó luego de que el cantante se consolidara como uno de los artistas más escuchados del país durante 2025 y tras agotar la boletería de sus presentaciones en Bogotá. La gira marca un nuevo paso en su carrera y contempla una serie de conciertos en ciudades como Pereira, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla, Medellín y Montería.

La confirmación del tour se dio después de un concierto con boletería agotada en Bucaramanga, realizado el fin de semana en el Cenfer. Esta presentación antecedió el anuncio oficial de la gira y se suma a una serie de actuaciones que han acompañado el crecimiento del artista en el circuito de conciertos a nivel nacional.

Conocido artísticamente con el nombre de Blessd, el cantante ha desarrollado su carrera dentro del género urbano y el reggaetón, con una discografía que incluye temas de amplia circulación en plataformas digitales y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Su más reciente producción discográfica lleva por título El Mejor Hombre del Mundo, álbum que da nombre a la gira.

El repertorio del tour incluirá las canciones Yogurcito, Amista, Mírame, Como Óreo, Soltera, Tendencia Global, Instagram y Medall”, además de otros temas del mencionado álbum. Cada concierto contará con una producción diseñada específicamente para esta gira, con un formato de gran escala y una puesta en escena adaptada a cada ciudad.

Lea aquí: 40 años de País Paisa: así será la celebración de la obra que puso a la cultura antioqueña en el escenario

Las presentaciones se realizarán en la Arena Cañaveralejo de Cali, el Club Los Lagos de Neiva, el Coliseo del Café de Armenia, el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y el Diamante de Béisbol de Montería.

