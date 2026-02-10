Blessd en Colombia: fechas y ciudades del tour del Bendito

13 de febrero en Cali, 14 de febrero en Neiva, 28 de febrero en Armenia, 21 de marzo en Barranquilla, 28 de marzo en Medellín y 18 de junio en Montería son las fechas confirmadas de El Mejor Hombre del Mundo Tour, la primera gira masiva por Colombia de Blessd, programada para 2026. Siga leyendo: Carlos Vives anunció Tour al sol, la serie de conciertos que lo traerá a Medellín El anuncio se realizó luego de que el cantante se consolidara como uno de los artistas más escuchados del país durante 2025 y tras agotar la boletería de sus presentaciones en Bogotá. La gira marca un nuevo paso en su carrera y contempla una serie de conciertos en ciudades como Pereira, Cali, Neiva, Armenia, Barranquilla, Medellín y Montería.

La confirmación del tour se dio después de un concierto con boletería agotada en Bucaramanga, realizado el fin de semana en el Cenfer. Esta presentación antecedió el anuncio oficial de la gira y se suma a una serie de actuaciones que han acompañado el crecimiento del artista en el circuito de conciertos a nivel nacional.

Conocido artísticamente con el nombre de Blessd, el cantante ha desarrollado su carrera dentro del género urbano y el reggaetón, con una discografía que incluye temas de amplia circulación en plataformas digitales y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Su más reciente producción discográfica lleva por título El Mejor Hombre del Mundo, álbum que da nombre a la gira.