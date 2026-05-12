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Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo, con más de 7 millones

La nación colombiana solo es superada por Sudán, un territorio que se encuentra en una guerra civil desde el 2023. Aquí los detalles.

  • En Colombia hubo 7,2 millones de desplazados en el 2025, según informe. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    En Colombia hubo 7,2 millones de desplazados en el 2025, según informe. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Colombia ha calificado como la segunda nación con la mayor población de desplazados internos por conflictos y violencia en el mundo, debido a que, para finales de 2025, el país registraba un total de 7,2 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares sin cruzar las fronteras internacionales.

Así lo establece un reciente informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC). En este, dicha calificación de Colombia responde a una persistente inestabilidad derivada del conflicto armado interno que involucra a diversos actores.

Lea también: Van 40 desplazamientos masivos y más de 39.000 personas confinadas en lo que va del 2026, según la Defensoría

El informe detalla dentro de las principales causales del elevado número de desplazamientos los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, así como la violencia ejercida por grupos paramilitares y bandas narcotraficantes.

Asimismo, se destacan casos como la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander y fronteriza con Venezuela, que ha sido especialmente golpeada, registrando desplazamientos masivos debido a combates que han dejado miles de víctimas en años recientes.

En este ranking, Sudán es el único país que supera a Colombia en esta lamentable estadística, registrando 9,1 millones de desplazados internos como consecuencia de su devastadora guerra civil que existe desde el 2023.

Otro dato que revelan los documentos del observatorio es que de los 69,7 millones de desplazados que hay en el mundo, casi el 45 % se concentra en el top 5 de las naciones con más desplazamientos en el mundo.

Este listado, aparte de Sudán y Colombia, también incluye a Siria con 6 millones de desplazados, Yemen con 4,8 millones y Afganistán con 4,4 millones de personas. Estas cifras también consolidan una crisis desatada por conflictos donde, por primera vez desde 1998, los desplazamientos causados por conflictos superaron a los provocados por desastres naturales.

Adicionalmente, casos que se destacan en el informe son los de Haití, donde la violencia de las pandillas ha desplazado a casi un millón de personas. También, Irán y la República Democrática del Congo sumaron cerca de 10 millones de nuevos movimientos cada uno debido a la guerra.

Pese al predominio de los conflictos, los desastres naturales siguen siendo un factor crítico. Filipinas lidera esa clasificación con 10,7 millones, seguido por China con 3,5 millones y Pakistán con 3 millones. En Latinoamérica se destacan las evacuaciones preventivas en Chile, 1,5 millones de personas, y Cuba, 753.000 personas, que han huido de tsunamis y huracanes.

El director del NRC, Jan Egeland, calificó estos resultados como una señal del “colapso global de la prevención de conflictos y la protección básica de los civiles”, advirtiendo que, sin cambios estructurales, la cifra de personas viviendo en la incertidumbre seguirá en máximos históricos.

Siga leyendo: Cruz Roja alerta que incumplimientos de DIH aumentó 100 % desplazamiento en Colombia

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