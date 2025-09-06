Colombiano de 30 años murió bajo custodia policial en Barcelona: su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo

Un joven colombiano de 30 años identificado como Harold Daniel Medina Infante fue hallado muerto mientras estaba detenido en la localidad de Sant Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona.

El caso ha generado indignación entre su familia y colectivos de migrantes, que exigen claridad sobre las circunstancias de su fallecimiento el pasado 25 de agosto.

“Nunca había tenido ningún problema y a las cuatro de la madrugada me llaman y me dicen que mi hijo está muerto. Estaba bajo custodia de los policías, ¿cómo pudo morir?”, se preguntó Luz Marina Infante, madre de Harold, en declaraciones recogidas por los medios españoles El Salto y La Directa. Tras la trágica noticia, Luz Marina viajó a Barcelona.

De acuerdo con fuentes policiales citadas en medios locales, el cuerpo fue hallado sin vida en el interior de un calabozo y las autoridades españolas comenzaron una investigación. Sin embargo, por ahora el proceso permanece confidencial.

Cabe recordar que hace tres años, otro ciudadano colombiano, Brian Ríos, perdió la vida en circunstancias similares en un centro de los Mossos d’Esquadra, en Cataluña. Ese caso aún sigue en los tribunales, con un médico procesado por imprudencia temeraria.

Mientras esperan respuestas de la justicia española, la familia de Harold reveló que también enfrenta dificultades económicas para repatriar el cuerpo.

“Somos una familia trabajadora, sin recursos económicos, apenas hemos podido reunir el dinero necesario para viajar a Barcelona. Harold nos ayudaba enviándonos dinero que ganaba trabajando aquí”, explicó Luz Marina a los diarios citados.

Con el fin de cubrir los gastos de repatriación, sus familiares iniciaron una campaña de recolección de fondos y convocaron a un velatón para este sábado 6 de septiembre en Barcelona. Sobre este caso, se conoció que en redes sociales circularon hashtags como #LaVidaSeRespeta, #JusticiaParaHarold y #SolidaridadMigrante.

