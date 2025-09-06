¡Leyenda! El colombiano Édgar Rentería ingresó al Salón de la Fama de los Cardenales

Édgar Rentería es considerado el mejor beisbolista en la historia de Colombia. Ya retirado de la actividad deportiva, y a sus 50 años de edad, cumplidos el pasado 7 de agosto, recibió otro regalo en su legendaria y exitosa carrera.
El expelotero colombiano ingresó este sábado al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, como había anunciado el mayo pasado el equipo, con el que jugó seis temporadas y se consolidó como uno de los beisbolistas más valorados de las Grandes Ligas.
La leyenda latinoamericana, retirado desde 2011, fue una de las figuras del grupo que alcanzó la Serie Mundial en 2004, perdida ante los Medias Rojas de Boston.