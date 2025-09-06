¡Leyenda! El colombiano Édgar Rentería ingresó al Salón de la Fama de los Cardenales

Édgar Rentería es considerado el mejor beisbolista en la historia de Colombia. Ya retirado de la actividad deportiva, y a sus 50 años de edad, cumplidos el pasado 7 de agosto, recibió otro regalo en su legendaria y exitosa carrera. El expelotero colombiano ingresó este sábado al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, como había anunciado el mayo pasado el equipo, con el que jugó seis temporadas y se consolidó como uno de los beisbolistas más valorados de las Grandes Ligas. La leyenda latinoamericana, retirado desde 2011, fue una de las figuras del grupo que alcanzó la Serie Mundial en 2004, perdida ante los Medias Rojas de Boston.

“El Niño de Barranquilla”, como se le conoce a Édgar Rentería, sigue haciendo historia en el béisbol mundial. FOTO X-St. Louis Cardinals

Los Cardenales, el segundo equipo más ganador de las Grandes Ligas detrás de los Yankees de Nueva York, informaron en redes sociales que ingresó al selecto salón de sus jugadores más importantes de la historia de la franquicia junto a los estadounidenses Al Hrabosky y Walt Jocketty. Entre tanto, este sábado el barranquillero se puso la chaqueta roja que lo acredita como tal. “La verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Para mí es un orgullo estar en el Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, al lado de todas esas leyendas que ha tenido”, había expresado Rentería al periódico El Heraldo.