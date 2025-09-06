Cayó en Chile alias Ñoño, integrante de ‘Los Shottas’ y señalado de matar a golpes a niña en Buenaventura

Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido con el alias de Ñoño, fue capturado en la ciudad de Curicó, Chile, por su presunta participación en la muerte de una niña de 4 años en el barrio La Libertad de Buenaventura, Valle del Cauca.

Sobre el sospechoso había una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), luego de que estuviera prófugo tras los hechos ocurridos en mayo de 2024. De acuerdo con el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, alias Ñoño figura como integrante de la peligrosa organización criminal llamada ‘Los Shottas’, la cual tiene gran influencia en la ciudad portuaria desde 2020 con el tráfico de drogas, que es la principal fuente de ingresos.

Entérese: Habrían pagado $30 millones por asesinar a periodista María Victoria Correa y a sus hermanas en Envigado

Flórez Moreno había escapado a Chile tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor, quien en ese momento presentaba un golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte. Por la captura de este hombre se había ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien entregara información real que permitiera dar con su paradero.

“El criminal, integrante de un grupo delincuencial al servicio de ‘Los Shottas’ y por cuyo paradero se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos, huyó del país tras el hallazgo, en mayo de 2024, del cuerpo sin vida de una niña de cuatro años, víctima de maltrato físico, el cual le ocasionó la muerte”, dijo el director de la Policía en un post de X.