Gremios apoyan viaje de los alcaldes de capitales colombianas a Estados Unidos para evitar la descertificación

Luego del anuncio de Estados Unidos acerca de que se está analizando si se le quita la certificación a Colombia como aliado de la lucha antidrogas y la decisión de cinco alcaldes del país de viajar a ese país para evitar que esto ocurra, los gremios económicos se pronunciaron sobre la determinación de los mandatarios y las disputas con el presidente Gustavo Petro.
Los primeros en dar su concepto al respecto fueron los representantes del Integremial Antioquia, quienes manifestaron que “una descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos generaría un aumento desmedido de la violencia en Medellín y Antioquia, como en nuestras épocas más oscuras. Las estructuras criminales y narco terroristas se fortalecerían aún más, poniendo en jaque nuestra libertad, democracia y derechos fundamentales”.