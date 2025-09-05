Colombiano es señalado de matar a mujer compatriota en apartamento turístico en Lloret de Mar, España

Un colombiano con nacionalidad española fue detenido este jueves por su presunta participación en el crimen violento de una compatriota suya, de 30 años, al interior de un apartamento turístico en el municipio de Lloret de Mar, Girona (España).

Los hechos se presentaron en su domicilio ubicado en la calle de Sant Bartomeu, cuando una empleada del servicio de limpieza encontró sobre las 11:30 a.m. el cadáver de la mujer -que tenía signos de violencia extrema-, por lo que alertó a las autoridades para que inspeccionaran la escena del crimen.

Lea también: Washington demanda a Trump por el despliegue de fuerzas federales en sus calles

Según medios locales, los investigadores de los Mossos d’Esquadra confirmaron que en el momento del hallazgo la víctima estaba desnuda, en la cama, su cara tapada con una toalla, y con heridas en la zona genital, por lo que fue trasladada a un centro especializado para su respectiva autopsia.