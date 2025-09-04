Colombiano deportado de EE. UU. tenía circular roja de Interpol y fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

No lo dejaron bajar del avión y ya estaba siendo capturado. Esto fue lo que ocurrió este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con un ciudadano colombiano que venía deportado desde Estados Unidos.
Lea aquí: ¡Explotadores, go home! Inadmiten a otro extranjero en Medellín por antecedentes de delitos sexuales
Aunque su identidad no ha trascendido, se sabe que el joven llegaba procedente de Alexandria, en el estado de Virginia, y era buscado por las autoridades con una circular roja de Interpol por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.