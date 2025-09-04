Colombiano deportado de EE. UU. tenía circular roja de Interpol y fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Aunque su identidad no ha trascendido, se sabe que el joven llegaba procedente de Alexandria, en el estado de Virginia, y era buscado por las autoridades con una circular roja de Interpol por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

No lo dejaron bajar del avión y ya estaba siendo capturado. Esto fue lo que ocurrió este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con un ciudadano colombiano que venía deportado desde Estados Unidos .

Este es el colombiano que fue capturado en un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @MigracionCol

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia explicó en un comunicado que el procedimiento para dar con la captura de este hombre fue posible gracias a “ un cruce de información en los sistemas migratorios y a los protocolos de articulación interinstitucional que aplica la entidad en estos casos , lo que permitió una entrega inmediata a la Policía Nacional”.

“Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad”, señaló, por su parte, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

El capturado permanece bajo custodia de la Policía, que inició los trámites para presentarlo ante un juez de control de garantías. Se desconoce si el hombre tiene nexos con organizaciones criminales.