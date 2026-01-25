x

De no creer: colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde EE. UU.

De acuerdo con expertos, podría enfrentar cinco o más años de prisión por los daños ocasionados. Conozca más detalles.

  • Según autoridades de EE.UU., Restrepo Caballero dañó los paneles del baño y derramó un líquido desconocido en el piso. FOTO Cortesía AFP y WPLG Local 10 News.
    Según autoridades de EE.UU., Restrepo Caballero dañó los paneles del baño y derramó un líquido desconocido en el piso. FOTO Cortesía AFP y WPLG Local 10 News.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Lo que se esperaba fuera un vuelo de deportación sin mayores complicaciones desde Florida, Estados Unidos, hasta Colombia, terminó en vandalismo y crimen. Y es que el barranquillero Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años, quien estaba bajo custodia de las autoridades de inmigración en ese país e iba a ser deportado, ni siquiera permitió que el avión saliera de territorio estadounidense.

Lea más: Encontraron muerto a niño de 9 años que había desaparecido en Bogotá: su padre lo asesinó

A escasos minutos del despegue, este hombre ingresó a uno de los baños de la aeronave y empezó a destruirlo: desde los paneles de las paredes hasta el piso y el techo, e incluso, derramó un líquido del que aún no se tiene certeza.

De inmediato, el piloto regresó a la puerta de embarque y anunció a las autoridades lo sucedido, quienes, tras ingresar al avión y hacer una inspección, concluyeron que los daños podrían ascender a los 10.000 dólares. Ante la gravedad del incidente, los demás pasajeros tuvieron que bajar de la aeronave y el vuelo fue reprogramado.

Entérese: EN VIDEO: “Me humillan todos los días”; trabajador desesperado explotó y denunció malos tratos

Según expertos en la materia como Luis Victoria, abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali y especialista en Derecho Administrativo de la UPB de Medellín, quien además ejerce en EE. UU., Restrepo Caballero podría enfrentar penas de cinco o más años bajo legislación federal y/o estatal, y que, a raíz de la gravedad de estos sucesos, es casi inviable, a partir de ahora, resolver su situación migratoria y más adelante poder regresar a Estados Unidos de manera legal. Entre tanto, Eduardo José Restrepo permanece retenido en control migratorio.

En cuanto a cifras de deportaciones desde EE.UU. a Colombia, solo en los primeros siete meses de 2025 hubo 19.434 deportados, casi el total durante 2024: 22.269.

