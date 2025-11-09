“Pido a Petro que actúe ante injusticia”: Colombiano que estuvo preso en Venezuela

El 6 de enero de 2025, cuando Brayan Navarro fue detenido por la Guardia venezolana, solo tuvo tiempo de mandarle un mensaje de WhatsApp a su mamá avisándole -en una frase- que estaba en manos de las autoridades.
Después de eso pasaron seis meses hasta que su familia volvió a escuchar su voz durante algunos segundos en una llamada cortada; y diez meses hasta que pudo volver a casa. La pregunta, tanto de él como de sus allegados, era la misma: ¿por qué?
En diálogo con EL COLOMBIANO, su tía Yarileinis Navarro aseguró: “Su pecado o su delito fue creer que había un mejor futuro en Venezuela”. Brayan nunca había salido de Pueblo Bello, en César, hasta que le ofrecieron trabajo como chofer cruzando la frontera.
Pasó las fiestas con su familia, se arregló y fue a trabajar. Luego desapareció. En medio del silencio de Brayan, el presidente Gustavo Petro reconoció que varios colombianos habían sido detenidos “en el marco de las elecciones” de aquel país.
La frescura del mandatario colombiano contrastaba con el dolor de las familias de los detenidos, que pronto se convirtieron en secuestrados: nunca tuvieron un juicio, una judicialización o un abogado. EL COLOMBIANO habló con Brayan sobre lo vivido, que describió como “el infierno”.