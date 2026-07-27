Banco Nacional de Talentos: convocatoria del Gobierno entrante ya suma más de 260.000 hojas de vida

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, informó que el Banco Nacional de Talentos ya recibió más de 260.000 hojas de vida de ciudadanos interesados en hacer parte del Gobierno que iniciará funciones en los próximos días. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario electo aseguró que, junto con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, avanza en el proceso de conformación del equipo que integrará la nueva administración, el cual, afirmó, estará basado en criterios de meritocracia.

“Ya hemos recibido más de 260.000 hojas de vida a través del Banco Nacional de Talentos, una muestra del enorme potencial que tiene nuestro país”, señaló De la Espriella. Le puede interesar: Banco Nacional de Talentos: qué es, cómo funciona y quiénes podrán postularse al nuevo sistema del Gobierno

El Gobierno asegura que los nombramientos estarán basados en el mérito

El presidente electo aseguró que los nombramientos no responderán a recomendaciones políticas ni a privilegios personales, sino a la preparación, la experiencia y el compromiso de los aspirantes con el servicio público. “Aquí no habrá espacio para la palanca ni para los privilegios. Llegarán los más preparados, los más capaces y los más comprometidos con el servicio a Colombia. Queremos que los mejores talentos de la nación sean protagonistas de esta nueva etapa y pongan su conocimiento al servicio de todos los colombianos”, afirmó. Según explicó, el objetivo es conformar un equipo de trabajo integrado por profesionales que respondan a las necesidades del Estado y que aporten sus conocimientos para ejecutar el programa de gobierno. Lea más: Estas son las 16 curules clave que definirán la balanza para De la Espriella en el Congreso

Así funcionará el proceso de selección del Banco Nacional de Talentos

La convocatoria permanece abierta a través del portal del Banco Nacional de Talentos, iniciativa dirigida a profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y demás ciudadanos interesados en trabajar con el Estado durante el nuevo gobierno. Los aspirantes deben registrar su perfil en la plataforma, cargar su hoja de vida y esperar la revisión del equipo encargado del proceso. Conozca también: Colombia recibirá US$9.000 millones del CAF para impulsar grandes proyectos entre 2026 y 2030 De acuerdo con el Gobierno entrante, las postulaciones serán analizadas mediante una combinación de herramientas de inteligencia artificial y una evaluación de la formación académica, la experiencia laboral y las competencias de cada candidato. Posteriormente, los perfiles serán clasificados de acuerdo con sus fortalezas, conocimientos y trayectoria, con el propósito de identificar a los aspirantes que mejor se ajusten a las necesidades de las distintas entidades del Ejecutivo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: