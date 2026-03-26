Colombia es uno de los países con escolarización más lenta de Latinoamérica: ¿qué implica?

Aunque América Latina ha logrado reducir ese fenómeno, no todos los países avanzan al mismo ritmo. Ahí es donde Colombia empieza a rezagarse.

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El panorama internacional no es alentador. Hoy, 273 millones de niños, niñas y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo.

Mientras el mundo enfrenta un retroceso sostenido en el acceso a la educación, Colombia aparece en un punto intermedio: ha mejorado varios indicadores en las últimas décadas, pero lo ha hecho con más lentitud que países comparables en América Latina. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe global sobre educación de la Unesco, que pone el foco en acceso y equidad.

A comienzos de siglo, Colombia compartía condiciones similares de acceso educativo con países como Perú y Costa Rica, especialmente en los niveles más altos de la educación secundaria. En ese momento, cerca de un tercio de los jóvenes estaba por fuera del sistema en los tres países.

Más de dos décadas después, las diferencias son notorias. Mientras Costa Rica ha reducido esa proporción a niveles mínimos y Perú también ha logrado avances significativos, Colombia aún mantiene una tasa considerablemente más alta de jóvenes que no terminan la educación media.

Este desfase no solo refleja dificultades para ampliar la cobertura, sino también para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema.

El informe también evidencia que, aunque la repitencia ha disminuido en primaria, en los niveles de secundaria básica ha tenido un leve aumento en Colombia, a contracorriente de la tendencia global. Esto sugiere problemas en la calidad del aprendizaje o en las condiciones que enfrentan los estudiantes para avanzar de grado.

Aun así, hay avances: cada vez más jóvenes logran terminar el bachillerato. Sin embargo, el ritmo actual no sería suficiente para alcanzar la universalización de la educación media en el corto plazo. Las proyecciones indican que ese objetivo podría tardar varias décadas más en cumplirse.

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El paso a la universidad tampoco garantiza la graduación. En Colombia, una proporción significativa de quienes ingresan a la educación superior no logra culminar sus estudios. La deserción sigue siendo un problema estructural que limita el impacto de la expansión en cobertura.

De hecho, según otro estudio realizado por el Ministerio de Educación, solo 4 de cada 10 estudiantes universitarios culmina su pregrado y se gradúa.

Este fenómeno revela que el acceso, por sí solo, no resuelve las brechas educativas. Factores económicos, académicos y sociales continúan influyendo en la trayectoria de los estudiantes. A partir de ahí, la Unesco estableció que las metas de educación que tenía Colombia (y otros países de la región) no se cumplirán en 2030, sino, tal vez, hasta 2040.

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