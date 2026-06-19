Colombia en 2046: ¿Cómo imaginan los profesionales el futuro del país en 20 años?

A pesar de la incertidumbre que representa para algunos colombianos pensar en el futuro del país, una mayor parte se sigue imaginando su vida sin salir de él dentro de 20 años, además de una nación más próspera y segura.

Así lo reveló un estudio realizado por el Departamento de Investigación del Social Research Center (SRC) Colombia, que encuestó a 299 profesionales de diferentes sectores productivos. Dentro de los sondeados hay personas de sectores empresariales, educación, tecnología, salud y seguridad.

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De acuerdo con las respuestas a 37 preguntas diseñadas para explorar las visiones de los profesionales del país hacia el año 2046, los encuestados señalaron la corrupción y el “mal gobierno” como algunos de los factores que más amenazan el futuro de Colombia, además de una crisis de confianza institucional que genera dudas sobre el rumbo del país.

Otro de los temores de los colombianos es el de sufrir retrocesos en el proceso de paz, pues hay un temor constante hacia la violencia asociada al conflicto armado, el accionar de grupos ilegales y el narcotráfico.

También, respecto a lo económico, se teme por la posible desaparición de ciertos campos de trabajo debido a la automatización y la supervisión de la Inteligencia Artificial sobre las ocupaciones actuales.

Pese a estos miedos, según el estudio, hay una proyección optimista de los colombianos para el país, pues esperan que en 20 años haya una Colombia con paz verdadera, menor presencia de grupos armados y un mayor respeto por los derechos humanos.