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“Es un tarjetón muy intuitivo”: registrador Penagos hace pedagogía para la primera vuelta

La Registraduría definió por sorteo el orden de los candidatos, destacando un diseño más claro e intuitivo. En paralelo, defendió la transparencia del proceso y respondió a críticas de Petro.

  • El tarjetón, según el registrador, fue diseñado para ser más claro e intuitivo, con fotos de los candidatos y espacios amplios que reducen riesgo de votos nulos. Ajustes facilitarían decisión del votante. FOTO: Registraduría
    El tarjetón, según el registrador, fue diseñado para ser más claro e intuitivo, con fotos de los candidatos y espacios amplios que reducen riesgo de votos nulos. Ajustes facilitarían decisión del votante. FOTO: Registraduría
El Colombiano
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hace 3 horas
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Ya quedó definido el tarjetón para la primera vuelta presidencial. Ayer, vía sorteo, la Registraduría Nacional determinó el orden de los candidatos en la tarjeta electoral que recibirán los colombianos el próximo 31 de mayo.

“Se trata de una tarjeta a la que se le hicieron ajustes. Se llevaron a cabo unos focus group muy interesantes. Es una tarjeta muy intuitiva, muy fácil de verificar para la toma de decisiones por parte de los ciudadanos”, destacó el registrador Hernán Penagos.

En la primera fila quedó la fórmula del Pacto Histórico entre Iván Cepeda y Aida Quilcué; luego Clara López y María Consuelo del Río (Esperanza Democrática); la exalcaldesa Claudia López y Leonardo Huerta (del movimiento “Con Claudia imparables”), y Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas (Romper el Sistema).

En la siguiente fila aparecerán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (Defensores de la Patria); el exministro Óscar Mauricio Lizcano y Pedro De la Torre (ASI); Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas (Partido Demócrata), y Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam (movimiento “Sondra Macollins”).

En la tercera fila Roy Barreras y Martha Lucía Zamora (“La Fuerza”); Carlos Caicedo y Nelsón Alarcón (movimiento “Caicedo”); Gustavo Matamoros Camacho y Mila María Paz (Partido Ecologista), y Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo (Centro Democrático).

Finalmente, figuran Sergio Fajardo y Edna Bonilla (Dignidad & Compromiso); Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (movimiento “Murillo Presidente”), así como el voto en blanco.

El registrador destacó que el tarjetón ofrece espacios amplios entre cada una de las alternativas presidenciales “para evitar cualquier riesgo de voto nulo” y una descripción en la parte superior que advierte que solo se podrá marcar una opción para no invalidar el sufragio.

“Una tarjeta en Colombia que tenga las imágenes y fotos de cada uno de los candidatos y candidatas no da lugar a ningún tipo de error de la ciudadanía. Para Senado y Cámara, así como asambleas y concejos, se vota con logos y números. Pero acá se incluyen las fotografías de cada una de las opciones, lo que sin duda será absolutamente fácil a la hora de ejercer los derechos políticos”, agregó Penagos.

El registrador advirtió que puede haber modificaciones frente al tarjetón, pero no relacionadas con las imágenes o el orden de los candidatos, sino con los partidos y coaliciones. “No va a afectar la ubicación ni las fotografías, solo uno que otro partido que entra por solicitudes que se hicieron hasta el viernes pasado”.

Balance de las legislativas

Frente al proceso electoral del pasado 8 de marzo, cuando se escogió el nuevo Congreso y se celebraron las consultas interpartidistas, el registrador resaltó que el preconteo tuvo un acierto del 99,8 %. “En la historia de Colombia nunca un preconteo había alcanzado una cifra casi exacta respecto de los datos de escrutinio. Además, el proceso viene avanzando con mucha agilidad. Se han entregado casi la totalidad de las credenciales de Cámara”, remató.

Penagos sostuvo además que se han atendido las reclamaciones por parte de las diferentes comisiones escrutadoras “sin mayores dificultades”, sumado a la publicación de todas las actas electorales (documentos E-14, delegados y claveros). “Más de 800.000 actas están hoy publicadas para que cualquier ciudadano pueda observarlas. No hay un acto mayor de transparencia en un proceso electoral que la publicación de esas actas”, dijo.

Incluso, denunció que hubo múltiples intentos de ataques cibernéticos y evidencias de suplantación de la página de la Registraduría. También destacó que se redujeron los votos nulos, al pasar de 740.000 a 540.000. “La ciudadanía entiende muy bien cómo avanza y cada vez conoce más la forma de votar en listas preferentes”.

Penagos calificó como “determinante” que la participación haya pasado del 47 % en 2022 al 50,6 %. “Que haya aumentado tres puntos porcentuales es descomunal”.

¿Pullas a Petro? “Hay quienes le apuestan al fracaso del proceso”

Pese a estos resultados, el registrador reclamó que aún hay “sectores políticos que le apuestan al fracaso del proceso electoral en Colombia. Eso no lo entiendo”, precisó, llamando la atención por hechos de desinformación y promoción de noticias falsas.

“Tuvieron que salir jueces, notarios y servidores públicos a exigir respeto y garantías (...) No entiendo muy bien esas narrativas, no entiendo si se trata de desinformación, desconocimiento, torpeza o mala fe. Golpear el proceso electoral es golpearse a sí mismo como Nación, es degradar la democracia de Colombia”, afirmó.

Incluso, sin hacer una referencia directa, el registrador lanzó pullas contra quienes han puesto en tela de juicio el proceso.

“Entiendo que las bodegas o algunos ciudadanos del común no entiendan cómo funciona, pero que personas destacadas, servidores altos del Estado, ¿hasta ahora estén conociendo normas de 1986? ¿Que hasta ahora sepan cómo se tramita un escrutinio o cómo se resuelve una reclamación? Eso no se entiende”.

Lo anterior, bien podría ser una respuesta al presidente Gustavo Petro quien ha puesto en duda en varias ocasiones —a través de redes sociales— la forma en que la Registraduría realiza las elecciones. Desde las supuestas problemáticas con los formularios E-14 hasta una propuesta para dejar que los “soldados pudieran ser testigos electorales”.

Ha cuestionado a la Registraduría, a la Misión de Observación Electoral (MOE), a la Procuraduría y a la Contraloría por diversos temas.

Es más, aseguró que “ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco”.

Con todo, la MOE presentó un balance sobre la transparencia de los comicios legislativos del pasado 8 de marzo y determinó que, tras revisar 16 trinos del presidente, en los que advertía sobre posibles irregularidades en estos formularios, no se evidenciaron inconsistencias. “

En la mayoría de casos, no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba observando la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores”, declaró a directora del organismo, Alejandra Barrios.

Tanto Barrios como el registrador Penagos han aclarado acusaciones de fraude del propio presidente Petro y miembros de su Gobierno. El mandatario insiste en una narrativa de supuesto robo en las elecciones, pero las evidencias lo contradicen.

Lea también: MOE dice que coincidencia entre preconteo y escrutinio es del 99,8%: “no hubo fraude”

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